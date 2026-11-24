Как сообщает New York Magazine, Кремль пытался заинтересовать Вашингтон коммерческим сотрудничеством непосредственно в ходе переговоров по поводу войны.

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Каковы подробности?

Российская сторона рассчитывала добиться от американского руководства приостановки или смягчения части санкционного давления.

Помимо добычи углеводородов, обсуждалась идея продажи подсанкционной российской энергетической компании. Ее планировали передать специальному консорциуму, в который должны были войти компания брата президента ОАЭ и финансовый донор Трампа.

Сам Джаред Кушнер категорически отвергает любое участие в подобных договоренностях и отрицает обсуждение коммерческих сделок.

Он пытается соблазнить Джареда и других бизнес-сделками– так прокомментировала действия Кремля бывшая советница Белого дома по вопросам России Фиона Хилл.

Дипломатический трек и переговоры в Европе

Напомним, ранее мы писали, что спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер принимали участие во встречах "Коалиции желающих" в Берлине. Тогда представитель США подчеркнул, что Россия согласилась на участие европейских лидеров в многостороннем формате переговоров для достижения мира.

Как уже сообщалось на нашем сайте, спецпредставитель Трампа также называл ключевые условия для окончательного урегулирования конфликта в Украине.

Среди них выделялись надежные гарантии безопасности по принципу статьи 5 договора НАТО, сохранение суверенитета и полноценная интеграция в Европейский Союз.