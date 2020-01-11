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      Позиция неизменна: как Путин манипулирует другими странами

      Грани правды 71 Читати новину українською

      В 2017 году Владимир Путин заявлял о том, что передача Украине контроля над границей "спровоцирует резню на Донбассе". Сегодня он говорит о том же самом и вспоминает Сребреницу.

      Раньше он говорил о том, что развал Союза был развалом России и жаловался на потерю страной территорий и людей. В этом году твердил о том, что Причерноморье и восток Украины – это исконно русские территории.

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      В марте 2018 года Путин упрекал Ленина за создание национальных республик в составе империи – и делал это же в декабре 2019 года.

      Позиция Путина

      Российский руководитель не меняется. Его позиция неизменна, его взгляды забетонированы. Окружающие страны могут очаровываться и разочаровываться в своих политиках. Могут давать им мандат и могут его отбирать. Но Россия обречена оставаться все той же страной, взгляды которой определяются кругозором советского подполковника. И он не будет меняться в силу возраста и инерции.

      Куль Путіна
      Митинг в поддержку Путина в Росии

      Любой политик всегда скован рамками своей каденции. Его окна возможностей невелики – они зависят от настроения избирателей. А российский президент не зависит ни от кого, кроме своих заблуждений. Он волен упорствовать в них сколько ему заблагорассудится. Его политическое долголетие зависит лишь от долголетия реального. Поэтому он может продолжать сидеть на берегу в ожидании подходящих условий. Или же эти условия попробовать создать. Собственно, он так и делает.

      Попутно он наблюдает за тем, как в лагере его ценностных оппонентов назревает раскол и хаос. Как уставшие от противостояния лидеры других стран пытаются объявить Европой пространство от Лиссабона до Владивостока. Или как они пытаются наладить пространство торговли, убеждая себя в том, что раз торговля – форма коммуникации, то пусть лучше такая, чем никакая.

      При этом Путин ждет того момента, когда они будут готовы вернуть ему все права на "исконные территории", по недомыслию и недосмотру сбежавшие из империи тридцать лет назад. 

      Иллюзии граждан

      Мы можем тешить себя любыми иллюзиями. Верить в то, что нам под силу самим переписать Минские соглашения. Уповать на то, что переговоры о границе увенчаются успехом. Уверять себя в том, что главная задача – найти в бюллетене правильного переговорщика. Но все эти иллюзии – они лишь от неспособности понять главное.

      Важно: Как Россия загнала себя в спортивную ловушку: последствия допинг-скандала

      Дипломатическая война выигрывается в тот момент, когда выиграна фронтовая. В противном случае нужно всего лишь готовиться к обороне. Российская забетонированная стабильность – это именно то, что должно балансировать украинский хаос. Любые риторические кремлевские оплеухи, наподобие заявлений об искусственности украинской идентичности, должны выполнять роль лекарства. Они должны излечивать от неоправданного миролюбия.

      Путин
      Владимир Путин / Getty images

      Проблема не в том, кто именно занимает президентское кресло в Киеве. Проблема в том, кто занимает его в Москве.

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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости России Новости политики Украина – Россия Грани правды Видеоблоги Владимир Путин
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