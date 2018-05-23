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Неизвестные осквернили память выдающегося политика на Черкасщине

73 Читати новину українською
Вячеслав Чорновол
Вячеслав Чорновол / Соцсети

Ночью на 23 мая в селе Ольховец, что на Черкасщине, во дворе усадьбы-музея Вячеслава Чорновола неизвестные разрушили памятник ему и похитила бронзовый бюст.

Как написал на своей странице в Facebook его сын Тарас Чорновол, правоохранители уже занялись этим делом и начали следственные действия.

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"Бюст же спилили просто и беспрепятственно, потому что музей не охраняется. Вообще! Для этого ничего не предусмотрено. То, что не обчистили же мемориальную часть, то только потому, что для воров там вообще ничего интересного нет, наверное же приходили раньше, присматривались", – подчеркнул он.

По его словам, на самом деле это не музей, но, так или иначе, сюда ежедневно заходят многие: был как школьные экскурсии, так и посетители из-за рубежа.

Нет в Украине ни одного музея Вячеслава Чорновола. Киевский мемориальный, именно как музей, а не комната со стендами, уничтожен несколько лет назад. А музей в Ольховке – это лишь мемориальная часть: учительский дом, в котором жили родители и провел детство и юность он сам. Так вот, для неисчислимых материалов, которые мы могли бы передать музею, есть место лишь на нескольких перекидных стендиках, которые удалось разместить только на крыльце. Работают в музее (а он имеет статус государственного учреждения культуры – филиала черкасского краеведческого музея) только три человека: директор и две женщины, которые одновременно и убирают, и территорию содержат в надлежащем состоянии, экскурсии проводят,
– отмечает политический эксперт.

Напомним, в начале апреля в Киеве неизвестные похитили мемориальную доску известному режиссеру и актеру Ивану Миколайчуку, которая висела на доме, где жил актёр.

Кто такой Вячеслав Чорновол?


Это украинский политик, публицист, литературный критик, политический узник СССР, глава украинской национально-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов. Родился в 1937 году в селе Ерки на Киевщине. Погиб в результате автокатастрофы на шоссе под Борисполем 25 марта 1999 года. Его соратники заявляют, что это было политическое убийство, поскольку Вячеслава Черновола тогдашняя власть могла рассматривать как опасного конкурента на будущих президентских выборах. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище на центральной аллее. В похоронах приняли участие сотни тысяч людей

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости культуры Новости Черкасс Вячеслав Чорновил История
Источник: 24 Канал
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