Неизвестные взорвали и ограбили отделение банка в Николаеве: фото
Ночью в Ингульском районе Николаева в одном из отделений банка прогремел взрыв. Неизвестным удалось украисть огромную сумму денег.
За інформацією пресслужби поліції Миколаївської області, подія сталась в ніч проти 16 лютого о 2:40. Невідомі, віджавши вікно, проникли до відділення банку та підірвали там банкомат.
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В результаті їм вдалось вкрасти понад 250 тисяч гривень.
На щастя, ніхто не постраждав. На місці події працювали вибухотехніки і слідчі. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та розшукують причетних до нього осіб.
Відомо, що злочинцям може загрожувати до восьми років позбавлення волі.