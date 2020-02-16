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      Неизвестные взорвали и ограбили отделение банка в Николаеве: фото

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      Невідомі підірвали банкомат в Миколаєві / Поліція Миколаївської області

      Ночью в Ингульском районе Николаева в одном из отделений банка прогремел взрыв. Неизвестным удалось украисть огромную сумму денег.

      За інформацією пресслужби поліції Миколаївської області, подія сталась в ніч проти 16 лютого о 2:40. Невідомі, віджавши вікно, проникли до відділення банку та підірвали там банкомат. 

      До слова: Вибух пакета петард у Дніпрі: померла постраждала 17-річна дівчина

      В результаті їм вдалось вкрасти понад 250 тисяч гривень. 

      На щастя, ніхто не постраждав. На місці події працювали вибухотехніки і слідчі. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та розшукують причетних до нього осіб.

      Відомо, що злочинцям може загрожувати до восьми років позбавлення волі. 

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Ограбления Деньги Банки Взрыв Новости Николаева Новости Украины
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