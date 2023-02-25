Случаи, когда за неявку не предусмотрена ответственность, определена постановлением Кабинета министров "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание", сообщает 24 Канал.

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Отметим, что перечень причин, по которым военнообязанный после вручения повестки может не прийти в ТЦК, уменьшился - теперь этих причин только три.

По каким уважительным причинам военнообязанный может не прийти в ТЦК:

Болезнь, которая не позволяет самостоятельно двигаться.

Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/супруга (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход).

Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Заметьте! Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, следует предоставить соответствующие справки, официальные документы.

А как насчет "белого билета"

Заметим, что наличие "белого билета" не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации, ведь могут мобилизовать гражданина с белым билетом, зависит от категории, указанной в билете.

Лишь категория "полная непригодность", указанная в документе, дает право не служить в армии вне зависимости от ситуации в Украине.

Какая предусмотрена ответственность за неявку в ТЦК

Ответственность и наказание за неявку в военкомат определяется видом повестки и количеством случаев, когда лицо не пришло в ТЦК. Максимальный штраф за неявку в центр для уточнения личной информации составляет 8500 гривен.

Если человек не приходит после вручения повестки три и более раза, на военнообязанного имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности.

Если лицо не явилось в военкомат по мобилизационному распоряжению, ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.