В Генштабе ВСУ сообщили, что это связано с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области.

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Поэтому представители России продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловка, Енакиево и близлежащих населенных пунктах.

После прохождения быстрого курса подготовки оккупанты планируют усилить указанным личным составом подразделения, которые понесли большие потери вблизи Авдеевки и изюма.

Министр обороны Алексей Резников обратился к жителям оккупированных территорий. Министр обороны призвал их уклоняться от насильственной мобилизации, чтобы сохранить жизнь.

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