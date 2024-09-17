Однако решение о переговорах должны принимать только украинские чиновники. Об этом пишут в Bloomberg.

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Переговоры между Киевом и Москвой

Согласно источникам издания, часть партнеров Украины обсуждает, каким путем могла бы закончиться война. И это вызывает в некоторых западных столицах опасения, что украинские воины будут вынуждены преждевременно прекратить огонь.

Собеседники Bloomberg уточняют, что официальные лица в странах Запада в рамках стратегии на 2025 год начали более серьезно рассматривать завершение войны между Украиной и Россией посредством переговоров.

Но в то же время западные чиновники дали понять, что решение о переговорах будет принимать Киев и давления на президента Владимира Зеленского в этом вопросе нет.

Как указывают в издании, к таким обсуждениям привело то, что на поле боя "нет никаких признаков прорыва", а война приближается к очередной зиме. Поэтому некоторые официальные лица начали изучать возможность "выхода из тупика".

Но журналисты обращают внимание, что переговоры о прекращении огня должны решить ключевую проблему: как сделать Украину неуязвимой для возможного нового нападения России и одновременно не втянуть страны Запада в конфликт.