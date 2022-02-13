ОБСЕ подчеркнула, что миссия в Украине является гражданской. Поэтому страны-участницы организации могут принимать решения о командировке своих представителей.
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Некоторые страны решили отозвать своих представителей
Недавно некоторые страны-участники решили, что их представители в СМ должны покинуть Украину в течение ближайших дней,
– говорится в заявлении для прессы.
Мониторинговая миссия продолжит выполнять свой утвержденный ОБСЕ мандат. Наблюдатели будут находиться в десяти городах по всей Украине.
В организации подчеркнули, что СММ уделяет наивысший приоритет безопасности всех своих сотрудников. Пока что в ОБСЕ будут постоянно следить за тем, что происходит в Украине.
Ранее об отзыве наблюдателей написали СМИ
Отметим, что ранее в CNN сообщили о том, что Великобритания выводит своих наблюдателей из ОБСЕ. Мол, на такой шаг пошли из-за обострения ситуации в Украине и возможного начала боевых действий.
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