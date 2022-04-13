Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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Иностранные издания, которые украинцы могут читать бесплатно

  • The Washington Post – американское издание предоставило бесплатный доступ для читателей Украины, но не уточнило, на какой период действует бесплатный доступ.
  • The Wall Street Journal – издание также предоставляет бесплатный доступ для пользователей из Украины и в странах, где есть много беженцев. Издание также не уточняет как и сколько продлится бесплатный период.
  • The Economist – издание присоединилось к другим СМИ и предоставило бесплатный доступ к своим материалам. К тому же за последний месяц стало вдвое больше публиковать статей на сайте.
  • Financial Times – издание предоставило бесплатный доступ к своим ключевым репортажам всем читателям из Украины.

Как оформить бесплатный доступ

Для того чтобы оформить бесплатный доступ на сайтах изданий нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать регион "Украина". А, если вы за границей нужно скачать VPN и также выбрать регион "Украина".

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