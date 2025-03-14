Об этом сообщил изданию "РБК-Украина" первый заместитель председателя партии "УДАР Виталия Кличко", председатель ЦИК партии Артур Палатный, информирует 24 Канал.

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"Единственная реальная гарантия существования Украины и существования мирной Европы – это Вооруженные силы Украины. Главная вещь, которую категорически нельзя обсуждать в переговорах с США, ЕС и Россией – это любые ослабления, уменьшение или ограничение ВСУ. Нельзя дать свернуть нашу армию до размера миротворческого контингента с гигантом-людоедом под боком. Если мы на это согласимся, территория не будет иметь никакого значения, как и чьи-либо гарантии безопасности. ВСУ должны быть постоянной величиной среди всех переменных в формуле будущего мира", – написал Артур Палатный.

Также не может обсуждаться уменьшение нашего ВПК, отметил Палатный.

Никакого сокращения ракетных программ, программ по изготовлению дронов и другого оружия! Мы уже проходили снарядный голод от затягивания с поставками ракет, предоставленных другими государствами. Сокращение этих программ – это превращение даже многочисленной армии в пушечное мясо. Мы же должны за наивысшую ценность иметь жизнь защитников и защитниц,

– подчеркнул он.

Палатный также рассказал, каким видят будущее ВСУ в партии УДАР.

Прежде всего это должна быть 500-тысячная профессиональная технологическая армия, ядро которой будут составлять военные, которые вернутся с фронта и захотят защищать Украину дальше.

"Чем больше и сильнее будут ВСУ, тем меньше у россиян будет желания "повторить". Тем продолжительнее на Европейском континенте будет мир и спокойствие", – отметил Палатный.

Минимальный уровень зарплаты военного должен быть не ниже того, что сейчас получают бойцы на передовой, чтобы военная служба оставалась престижной и обеспечивала достойный уровень жизни.

Цифра в десяток миллиардов евро не является значительной суммой для масштабов ЕС, который взамен получит мощную стену защиты на границе с "одичавшими". И задача украинской власти – объяснить европейцам, что сильная армия Украины на европейских границах – это выгодная инвестиция в их безопасность. И платить за это должны наши европейские партнеры,

– уверен Палатный.

Он также отметил, что Украина разработала уникальные ракетные и дроновые технологии, которые станут основой стратегии современных армий мира. И эти наработки нужно обязательно сохранить и развить.