Нельзя отдавать в частные руки предприятия, которые диктуют населению тарифы

Приватизация в Украине в ее нынешнем виде есть ни что иное, как дерибан государственной собственности.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил лидер "Гражданской силы" Загид Краснов.

По его мнению сам процесс приватизации, да еще и накануне выборов, когда внимание общества будет сосредоточено на другом, является непрозрачным.

"За короткий срок вопрос о приватизации поднимался неоднократно. Сначала, чтобы включить в бюджет доходы от приватизации в 22,5 млрд грн, решили продавать государственные предприятия. Затем передумали и заговорили о концессии, теперь снова передумали и объявили о приватизации. Хочется спросить у власти, в чем проблема – не смогли договориться между собой, кому что? А теперь все "распределили?" – отметил Загид Краснов. – Я не понимаю, когда премьер-министр, комментируя список объектов, выставленных на приватизацию, говорит, что речь не идет о стратегических объектах. Подождите, там 18 энергетических компаний. Скажите, что может быть более стратегическим, чем энергокомпании, которые являются монополистами? Я вообще убежден, что монополия в этой сфере должна быть у государства. Это касается и газа тоже. Те, предприятия , которые могут диктовать тариф населению, не должны быть в руках частных компаний. Потому что когда у частников в руках находятся электросети, и ты можешь получать электроэнергию только через них, они могут устанавливать запредельные тарифы, и никто ничего с этим не сможет сделать. В любой момент они могут отключить рубильник, который находится у их руках ".

Загид Краснов отметил, что пример Одесского припортового завода красноречиво говорит о том, что его хотят прибрать к рукам за бесценок.

"Сегодня власть может сказать, что у нее нет денег. Но я уверен, что никто из чиновников не продал бы свое предприятие в 10 раз дешевле его стоимости. Предположим, Одесский припортовый завод, который сегодня они выставили со стартовой ценой 54 млн долларов, в 2016 году выставляли за 500 миллионов долларов – то есть в 10 раз дороже. Как это возможно? – подчеркнул политик. – Если у вас нет денег и вам не дают прямые кредиты, есть возможность кредитоваться косвенно. У власти есть опыт выпуска еврооблигаций, которые она продает под 7% годовых. Их охотно покупают иностранные компании, поскольку они подкреплены гарантиями государства. Так выпустите их и получите деньги, а не снижайте цену на 1000% на предприятие, которое принадлежит народу. Ведь люди должны понимать, что государственные предприятия – это собственность народа ".

По словам Загид Краснова, Одесский припортовый завод является лакомым кусочком для любого инвестора. Но вряд ли он достанется европейськой компании.

"Могут ли тот же Одесский припортовый завод купить иностранцы? Только теоретически. Более того, его готов купить любой, но, на мой взгляд, он не достанется никому, кроме представителей нынешней власти. Я думаю, уже все решено. Почему сегодня предприятие не работает? Потому что при составлении договора с поставщиком сырья допустили ошибку, и теперь заводу не с чем работать. Я считаю, что ситуация создана искусственно именно для того, чтобы в 10 раз снизить стоимость предприятия для приватизации", – подчеркнул Загид Краснов.