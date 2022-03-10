Более 100 миллионов евро от немецкого бизнеса и немецких граждан, к которым мы обратились поддержать Киев, Украину и ее защитников! Денежные средства и тонны гуманитарной помощи собрали, в частности, благодаря эфирам на немецком телевидении,

– написал Виталий Кличко.

Он отметил, что вместе с братом продолжает привлекать помощь для Украины.

"Мы с братом искренне благодарны каждому, кто сегодня поддерживает нашу страну, наших защитников, украинский народ! И мы продолжаем привлекать помощь, где можем и как можем", – подытожил мэр Киева.

Брат Виталия – Владимир Кличко поблагодарил за поддержку: видео

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