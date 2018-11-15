Немецкие механики модернизировали пикап Mercedes-Benz X-Class под нужды охотника:эффектные кадры

Mercedes-Benz X-Class – вполне приличное авто для экстремальных развлечений, в частности для выезда на охоту. Умельцы из немецкой мастерской Gruma, которые как никто знают, что нужно истинным охотникам, создали еще один предмет для вздохов страстных звероловов. Эффектный "хантер" выполнен в матовом зеленом цвете с черными вставками и собран на базе пикапа X-Class.

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