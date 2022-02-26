Всем киевлянам немедленно следует спрятаться в укрытиях! По сообщению СМИ, в столице уже слышны мощные взрывы со стороны Оболони, Бучи, Гостомеля. Также стало известно о взрывах в районе Дарницы, где ранее была уничтожена группа диверсантов, и на Борщаговке. Враг наступает и со стороны Вышгорода. Украинские защитники дают достойный отпор захватчикам по всем направлениям.
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Об вероятности мощных обстрелов столицы предупреждали власти. Предполагается, что враг будет цинично атаковать город всеми возможными способами: ракетами, истребителями, беспилотниками и артиллерией.
В течение следующего полчаса – часа фашистский режим бросит на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган. Пожалуйста, все в хранилища, – обратилась к жителям столицы нардепка Ирина Геращенко около 23:00.
Киевлянам следует немедленно спуститься в укрытие, которым, в частности, служит метрополитен.
Интерактивная карта укрытий Киева
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