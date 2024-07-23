В 2023 году бренд показал стремительный рост на 41,7%, что позволило ему попасть в когорту мировых лидеров и получить звание Vodka Brand Champion 2024, отмечает 24 Канал.

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Компания закрепила свои позиции как мировой лидер в индустрии крепких напитков, демонстрируя весомые результаты на разных континентах. Отдельно стоит отметить растущую популярность премиум линейки De Luxe. В Украине Nemiroff удерживает позицию водки №1 и активно расширяет свое влияние за рубежом.

В частности на Ближнем Востоке Nemiroff занимает ведущую позицию как бренд водки №1 в ОАЭ, включая Абу-Даби и Северные Эмираты. Также является самой популярной водкой в Азербайджане.

В то же время в Грузии Nemiroff является брендом импортной водки №1, а в Казахстане – вторым по популярности импортным брендом водки. Компания достигла значительных успехов в Европе: к примеру, в Финляндии Nemiroff входит в пятерку крупнейших импортных водочных брендов, а в Великобритании за год достиг роста в шесть раз, попав в десятку крупнейших импортных брендов водки.

В сегменте duty-free Nemiroff, где до войны бренд занимал уверенное место в тройке крупнейших водочных брендов мира, также демонстрирует положительную динамику. Так, бренд занимает второе место среди водочных брендов в duty-free Чехии, входит в тройку лидеров в Румынии и в пятерку в Индии и Германии.

Это не первое признание Nemiroff на международной арене. Поэтому в 2020 году бренд возглавил список 100 лучших международных компаний-производителей крепкого алкоголя по скорости роста, опередив не только 16 водочных брендов мира, но и известных производителей виски, джина, рома и текилы.

Важно отметить, что такие успехи положительно влияют на экономику Украины – в прошлом году компания уплатила 1,6 миллиарда гривен налогов.