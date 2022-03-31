Во время выступления Владимир Зеленский выразил соболезнования всем. Он подчеркнул, что каждый как в Австралии, так и в Украине помнит о трагедии MH17, передает 24 канал.

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Если бы Россию наказали тогда, то сейчас ужасов не было бы

В 2014 году над украинским Донбассом сбили самолет MH17. Вследствие этого погибло 298 людей. И, к сожалению, до сих пор никто не привлечен к ответственности за эту трагедию. Владимир Зеленский подчеркнул, что виновные сейчас скрываются на территории России, и что они получили гарантии безопасности.

Также он отметил, что страна-агрессор не выплатила никаких компенсаций родственникам погибших. Более того, она продолжает отрицать свою вину. И хоть прошло уже более 8 лет, справедливость восстановить так и не удалось. И таких трагедий Россия создала множество.

Говорят, ненаказанное зло возвращается. Я бы добавил, что ненаказанное зло возвращается окрыленным. С ощущением всемогущества. Если бы мир наказал Россию за то, что она делала в 2014 году, то не было бы ужасов этого вторжения в Украину в 2022 году,

– подчеркнул он.

Накануне Зеленский выступил перед парламентом Норвегии – смотрите видео: