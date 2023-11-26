В Киевской городской государственной администрации призвали киевлян учесть прогноз и возможные усложнения движения на дорогах. Там также попросили горожан, по возможности, отдать предпочтение общественному транспорту.

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На Киев надвигается ненастье

В КГГА отметили, что метеорологи прогнозируют значительный прирост снежного покрова и усиление ветра от 17 до 22 метров в секунду. Кроме того, в столице прогнозируют вьюги, снежные заносы, а на дорогах – гололедицу.

Городские службы готовятся к ненастью, однако ситуация на дорогах также будет зависеть и от владельцев авто,

– сказали в госадминистрации.

Там также попросили водителей позаботиться, чтобы припаркованные автомобили не мешали работе снегоуборочной техники. Кроме того, въезд крупногабаритного транспорта в столицу в пиковые утренние часы 27 ноября ограничат.

КГГА также рекомендовала столичным школам работать в смешанном формате 27 ноября. В то же время детские сады будут работать в обычном режиме.

"Общеобразовательные учебные заведения будут работать офлайн. Однако отправлять ли туда детей, или оставить их дома на дистанции – будут решать родители", – говорится в сообщении администрации.

Ухудшения погоды ожидают и в Киевской области

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко подчеркнул, что в область надвигается непогода. Поэтому он попросил жителей области не выезжать без необходимости и позаботиться о пожилых людях.

Помогите тем, кто в случае ухудшения погоды не сможет самостоятельно добраться до магазина или аптеки. Купите им все необходимое. Автовладельцев также попрошу, по возможности, воздержаться от поездок в эти дни,

– сказал он.

Также начальник КОВА поручил соответствующим службам быть наготове. Все оперативные службы области переведены в режим круглосуточного дежурства.

Напоследок Кравченко отметил, что уже готовы снегоуборочная техника, которая при первой необходимости будет выезжать сразу на места. В круглосуточном режиме дороги будут посыпать химическими средствами.

Ненастье ожидают в нескольких областях Украины