В Киевской городской государственной администрации призвали киевлян учесть прогноз и возможные усложнения движения на дорогах. Там также попросили горожан, по возможности, отдать предпочтение общественному транспорту.
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На Киев надвигается ненастье
В КГГА отметили, что метеорологи прогнозируют значительный прирост снежного покрова и усиление ветра от 17 до 22 метров в секунду. Кроме того, в столице прогнозируют вьюги, снежные заносы, а на дорогах – гололедицу.
Городские службы готовятся к ненастью, однако ситуация на дорогах также будет зависеть и от владельцев авто,
– сказали в госадминистрации.
Там также попросили водителей позаботиться, чтобы припаркованные автомобили не мешали работе снегоуборочной техники. Кроме того, въезд крупногабаритного транспорта в столицу в пиковые утренние часы 27 ноября ограничат.
КГГА также рекомендовала столичным школам работать в смешанном формате 27 ноября. В то же время детские сады будут работать в обычном режиме.
"Общеобразовательные учебные заведения будут работать офлайн. Однако отправлять ли туда детей, или оставить их дома на дистанции – будут решать родители", – говорится в сообщении администрации.
Ухудшения погоды ожидают и в Киевской области
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко подчеркнул, что в область надвигается непогода. Поэтому он попросил жителей области не выезжать без необходимости и позаботиться о пожилых людях.
Помогите тем, кто в случае ухудшения погоды не сможет самостоятельно добраться до магазина или аптеки. Купите им все необходимое. Автовладельцев также попрошу, по возможности, воздержаться от поездок в эти дни,
– сказал он.
Также начальник КОВА поручил соответствующим службам быть наготове. Все оперативные службы области переведены в режим круглосуточного дежурства.
Напоследок Кравченко отметил, что уже готовы снегоуборочная техника, которая при первой необходимости будет выезжать сразу на места. В круглосуточном режиме дороги будут посыпать химическими средствами.
Ненастье ожидают в нескольких областях Украины
- В Укргидрометцентре рассказали, что в Украине 26 – 27 ноября усилится ненастье. Так, в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Одесской областях будет идти сильный и сильный снег
- Кроме того, в нескольких регионах возможны вьюги, гололедица и усиление ветра. В частности, порывы ветра в зависимости от региона могут составлять от 17 до 30 метров в секунду.
- Тем не менее, в ближайшие дни не прогнозируют больших морозов. Так, температура опустится до -5 градусов ночью, а днем будет достигать +2.