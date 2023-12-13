Где будет идти снег, в каких областях ожидается дождь и усиление ветра, как долго будет ненастье, информирует 24 Канал.

Интересно Ударят ли сильные морозы на этой неделе: синоптики удивили прогнозом

Где будут осадки в ближайшее время

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на трое суток. В четверг в южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

14 декабря мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега, в южной части дожди; ночью в Карпатах и Закарпатье, днем в северо-восточных областях значительные осадки,

– отметили синоптики.

Температура воздуха ночью и днем температура ночью и днем будет достигать от 1 градуса мороза до 4 тепла. Однако на Восточных и в северо-восточных областях 1 – 6 мороза. Днем в центральной части 3 – 8 тепла, между тем на Юге до +13.

Прогноз погоды на 14 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

Далее, 15 декабря, в южной части и юго-восточных областях ожидаются умеренные дожди. Ночью на северо-востоке небольшой мокрый снег. На остальной территории – без осадков.

Ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла. Только на Западе от 0 до –5. На Юге снова самое теплое – от 3 до 8 тепла.

Вероятно, до субботы осадки прекратятся. Впрочем, придет похолодание.