Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он назвал саммит СНГ "забавным".

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"Путин сидит с главами СНГ, забавная встреча. Я вам скажу, что все эти люди ненавидят сейчас Путина", – отметил Пионтковский.

По его словам, они всегда это делали и знали, что Путин хочет захватить в руки все страны.

Однако с такой наглостью ввести термин "страны, ранее входившие в СССР" – он выдает с головой ментальность этих идиотов,

– заверил Пионтковский.

К теме. Молдова выразила обеспокоенность напряженностью между Россией и Украиной и заявила, что не получала официального приглашения на саммит СНГ.

Андрей Пионтковский в эфире 24 канала: смотрите видео

Саммит глав СНГ: что известно