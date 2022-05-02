Президент Украины Владимир Зеленский в интервью австралийскому каналу Nine Network сказал, что у него были смешанные ощущения после того, как он узнал обо всех зверствах россиян в Буче и приехал туда лично.

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Я чувствовал боль, ненависть и желание мести. Это были первые ощущения. А потом спадает эта злая эмоция, которая была абсолютно реальна и которую я не скрываю,

– сказал Зеленский.

Злые эмоции заменило непонимание

По его словам, следующим этапом было непонимание действий россиян, которые не только пытали и убивали людей, считавшихся врагами, но и не забирали и не спасали своих побратимов.

Я не понимаю, как можно так относиться к людям, в целом к человечеству. Как можно было так поступать? Как можно было замучить такое количество людей? При чем здесь гражданские, если ты войско считаешь врагом?,

– объясняет президент.

Зеленский напомнил, что Россия и Путин акцентировали всегда на том, что все происходящее в Украине – военная спецоперация.

Она (спецоперация – ред.) точно не против мирных людей. По крайней мере, Россия об этом говорила всему миру. И даже если вы это делаете, и нашли в себе силы это делать против военных так – отрубая им конечности, отрубленные головы были, то почему к гражданским?

– добавляет глава государства.

Также он сказал, что было много палачей, которые совершали все эти зверства в Киевской области. Тогда пришел момент, когда Зеленский как будто уже понял, что происходит на самом деле – уничтожение народа Украины. Но другие события снова вызвали непонимание.

Трусливые варвары

А потом ты видишь на улице трупы российских военных, которых они оставили. И тут снова эта синусоида, снова от этого понимания и анализа ты впадаешь в эту яму непонимания. Как ты оставил своих? Кого бы ты ни считал врагом и как бы ты ни пытал людей, как ты бросил своих?

– рассказывает Зеленский.

Он напомнил, что россияне не забирали своих раненых или погибших военных. Именно этим и объясняется, по его словам, смешанная реакция от ненависти к непониманию.

"Это просто трусливые варвары. Они бросали своих людей, чтобы вынести стиральные машинки из домов, чтобы вынести телефоны, одежду, бросая своих раненых", – добавил президент.

Правоохранители обнаружили новые захоронения

Напомним, что в Бучанском районе Киевской области недавно, 29 апреля, было обнаружено еще одно место массовых захоронений мирных людей в лесу рядом с селом Мироцкое. Правоохранители нашли яму с телами трех мужчин, убитых российскими солдатами.

Известно, что войска России простреливали людям конечности и другие части тела. В заключение каждому из мужчин стреляли в ухо. В полиции сообщили, что россияне связывали руки жертвам и наматывали на лицо ткань. У некоторых мужчин во рту находился кляп.

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