Причина войны – комплексы Путина

В его ненависти к Украине много личного: личных обид, неосуществленных амбиций, сорванных планов. Мы у него кость в горле. Звезды так сошлись. Даже харьковские ультрас добавили соломинку на спину путинскому верблюду. Не зря он так бьет по Харькову. Обиделся, малыш.

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Даже повод, который он предъявил нам для начала войны, настолько смешон и абсурден, что и обсуждать его глупо. Сложно представить себе страну более далекую от фашизма и нацизма, чем современная многонациональная Украина, выбравшая себе президентом молодого еврея.

Россия, с ее стареющим фюрером, бессменной властью, авторитарным режимом и террором инакомыслящих, куда более фашистская и нацистская страна, чем любая другая - можете ткнуть в карту пальцем на выбор, не ошибетесь.

Угнетение русскоязычных? Судя по тому, как оккупантов шлют нах*й на чистом русском и на севере, и на юге Украины, русскоязычные себя угнетенными не чувствуют.

Наступение провалилось

Потери россиян колоссальны. Боевые задачи вторжения провалены. Повторить успех гитлеровского блицкрига у русских не получилось. Украинское ПВО не подавлено, Украина не капитулировала, никто не сдается в плен, никто оккупантов цветами не встречает.

Путин разочарован, обманут в ожиданиях, дезинформирован своим любимым ФСБ, поставившим ему заведомо ложную информацию о настроениях в Украине, о состоянии украинской армии, об удачной подготовке населения к оккупации.

Миллиарды долларов, выделенные на поддержку и привлечение местных коллаборантов, оказались банально расхищены. Классический случай "Союза меча и орала“. Я дам вам парабеллум! Помните?

Психопат во главе России

Я не великий психолог, но наблюдая Путина уже 22 года, я могу определенно сказать, что он реально считает себя "собирателем земель русских".

Он уверен, что он несет на себе "бремя русского человека", что собрать вместе украинцев, беларусов и русских – это его великая миссия. Недаром он считает распад СССР геополитической катастрофой.

Путин – типичный ГБшник, он заточен на принуждение. На принуждение всех окружающих к дружбе, к любви, к сотрудничеству, к миру. Быть насильником для него естественно, как дышать.

Он силовик и не понимает, как может быть по-другому. Путин живет в параноидальной реальности, созданной его пораженным ботоксом мозгом.

Диктатор с атомной кнопкой, живущий в плену своего больного воображения – что может быть страшнее? Оказывается, может быть еще хуже! Это сумасшедший диктатор в бешенстве!

А теперь поясните, как и с кем мы хотим договориться?

С сумасшедшим, который ненавидит нас за 2004, 2008, 2014? С диктатором, для которого Украина такой яркий пример "нероссии", что у него едва кровь из зубов не идет?

Мы явно не пример для всеобщей любви и подражания, но мы обеспечили сменяемость власти, мы дали "плохой" пример россиянам, уничтожив само понятие сакральности власти в своей стране.

Вторжение российской армии – это принуждение к братству, которого давно нет и, если честно, никогда не было. Это принуждение к совместной жизни в российской модели государства, которую мы отвергли более 30 лет назад. Это неприкрытая злобная агрессия тоталитарной страны по отношению к соседней державе, живущей по другим принципам, в другой парадигме.

Попытка вернуть в стойло.

Ва-банк

Для него – это игра ва-банк. Это главная ставка его жизни. Продолжение истории с Крымом, попытка утвердить свое величие и доказать миру, что якобы Россия – центр силы, Четвертый Рим. Что Россия в зоне своего влияния может сделать все, что ей придет в голову и плевать она хотела на любые законы: что божьи, что человеческие!

Для него мы не отдельное демократическое государство, а беглая провинция, бунтари, которых надо поставить на место. Он не признает нашей субъектности, якобы мы – несуществующая нация, русские, которые решили уйти из семьи.

О чем договариваемся с тем, кто нас ненавидит до хрипа?

О НАТО? Этот вопрос уже теряет актуальность. С каждым днем непокоренная Украина становится самодостаточней и сильнее, и для нее, скорее, интересен военный союз в индивидуальной форме, а не присоединение к союзу из 30 стран, которые не очень хорошо находят общий язык друг с другом. Ну, можем поговорить, но вступление в НАТО записано у нас в Конституции?

О признании Крыма? На каком основании?

О признании коллаборантских "ДНР" и "ЛНР"? С чего бы это вдруг?

О демилитаризации? Серьезно? После того, что случилось 24.02.2022? Разоружиться? Ну, как бы это сказать повежливее... мы не хотели бы совершить самоубийство таким сложным способом.

Он не отстанет

Если мы понимаем, что общих точек для компромисса нет, то Путин это тоже понимает.

Он тянет время, собирает и перегруппирует силы, чтобы попробовать нас добить. Он понимает, что Киев ему не взять, что Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев, стоят намертво и явно хочет развить успех в Приазовье и Причерноморье, но и тут у него мало шансов на успех.

Он загнан в угол и может пойти на все. И вот это по настоящему страшно. Это куда страшнее незакрытого неба. Параноик с атомной бомбой, планы которого разбились о мужество и несгибаемость европейской страны, реально может взорвать мир.

Он не способен признать поражение, хотя поражение для него уже состоялось. За две с небольшим недели войны Россия оказалась в за пределами цивилизации, практически, это страна-изгой с разрушенной экономикой, выброшенная на обочину мирового процесса интеграции и взаимопомощи.

Я уверен, что Путин с этим никогда не смирится. Он будет воевать с нами или до победы или до полного поражения, которое будет равносильно смерти его диктатуры. И его собственной смерти.

Роковая ошибка России это война с теми, кто некогда основал Москву. Это поражение при любом исходе войны. И полный крах при нашей победе, а я в нее верю. Она обязательно будет. Обязательно.

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