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      Необходимо укрепить восточный фланг НАТО, - Эва Копач

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      Эва Копач
      Эва Копач / radiopik.pl

      Премьер-министр Польши Эва Копач отметила, что Североатлантическому альянсу необходимо укрепить восточный фланг в связи с событиями в Украине.

      Об этом она сказала по итогам французско-польских консультаций в Париже.

      Обе страны соглашаются, что сейчас нет предпосылок для ослабления санкций ЕС в отношении России. Я выразила убеждение, что в связи с событиями на востоке необходимо также как можно быстрее ввести в действие решение саммита НАТО в Ньюпорте и укрепление восточного фланга Нато,
      - отметила Копач.

      В свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул, что минские договоренности нужно выполнять, и следует искать политические пути урегулирования ситуации на Донбассе.

      "Решение должно быть политическим, но пока мы не нашли его - действуют санкции, и их расширили на очередных лиц, что солидарно приняла Европа, - констатировал Олланд.

      К слову, Франция "одолжит" военную технику силам НАТО, которые расположены в Польше.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Франции Новости Польши НАТО
      Источник: Укринформ
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      Новости за 31 января 2015
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