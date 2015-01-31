Необходимо укрепить восточный фланг НАТО, - Эва Копач

Премьер-министр Польши Эва Копач отметила, что Североатлантическому альянсу необходимо укрепить восточный фланг в связи с событиями в Украине.

Об этом она сказала по итогам французско-польских консультаций в Париже.

Обе страны соглашаются, что сейчас нет предпосылок для ослабления санкций ЕС в отношении России. Я выразила убеждение, что в связи с событиями на востоке необходимо также как можно быстрее ввести в действие решение саммита НАТО в Ньюпорте и укрепление восточного фланга Нато,

- отметила Копач.

В свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул, что минские договоренности нужно выполнять, и следует искать политические пути урегулирования ситуации на Донбассе.



"Решение должно быть политическим, но пока мы не нашли его - действуют санкции, и их расширили на очередных лиц, что солидарно приняла Европа, - констатировал Олланд.

К слову, Франция "одолжит" военную технику силам НАТО, которые расположены в Польше.