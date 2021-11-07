Местная природная красота скрывает тайну. Там уже много лет идет необъявленная война между пограничниками и местными контрабандистами.

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Настоящий спиртопровод

Пограничникам пришлось вытаскивать из воды подпольный спиртопровод. Чтобы достать со дна 2-километровую трубу, пришлось срочно вызывать водолазов. Привыкшие к такой работе пограничные дайверы справились быстро.

Пластиковый шланг привел правоохранителей в частный дом в соседнем селе. Там были огромные емкости, предназначенные для хранения спирта. Характерный запах из штуцера это подтвердил.

На территории непризнанного Приднестровья работали 3 мощных вино-водочных завода и множество малых. Объемы продукции росли каждый год и часть алкоголя нелегально попадала в Украину по воде и суше.



Пограничники нашли контрабанду / Скриншот из видео

Система видеонаблюдения

Еще недавно лодки со спиртом и сигаретами курсировали водохранилищем регулярно. Сейчас этот канал уже не актуален. Участок оборудован системой видеонаблюдения, которая позволяет контролировать водоем.



Обустроили систему видеонаблюдения / Скриншот из видео

Однако подпольных трубопроводов не стало меньше. Только в 2021 году пограничные водолазы извлекли из лимана более 7 тысяч километров труб.

Склады и пункты подачи спирта по ту сторону водохранилища – тоже в частных домах. В этом – десятки тонн алкоголя. Коммуникация тянется в сторону лимана.

Такой нелегальный бизнес – дело прибыльное и рискованное, однако контрабандисты, орудующие по краю границы, "зарабатывают" на разнице в ценах десятки тысяч долларов. Следовательно, пограничники без дела не сидят.

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