В частности, Украинская Волонтерская Служба подготовила инструкцию, в которой рассказывает о 8 способах помощи не на фронте.

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8 способов помощи Украине "в тылу"

Финансовая помощь украинской армии

"Задонатить" на ВСУ можно через Дию, ПриватБанк или monobank. Также можно поддержать благотворительные фонды.



Финансовая помощь украинской армии / Фото Украинская волонтерская служба

Помощь в штабах гуманитарной помощи

Приносите в штабы необходимые вещи или сортируйте их.

Помощь в штабах гуманитарной помощи / Фото Украинская волонтерская служба

Помощь переселенцам

Люди, которые помогут в шелтерах, всегда нужны – для приготовления пищи, размещения людей, сортировки для них гуманитарной помощи. Так что можете немного поволонтерить.



Помощь переселенцам / Фото Украинская волонтерская служба

Помощь со снаряжением и одеждой для защитников

Станьте полезными в специальных штабах, где шьют одежду для защитников и плетут маскировочные сетки.



Помощь со снаряжением и одеждой для защитников / Фото Украинская волонтерская служба

Автоволонтерство

Автоволонтерство / Фото Украинская волонтерская служба

Онлайн-волонтерство и IT-армия Украины

Станьте журналистами – распространяйте проверенную информацию.



Онлайн-волонтерство и IT-армия / Фото Украинская волонтерская служба

Территориальная оборона города

Защищайте родные улицы и мирное население.



Территориальная оборона города / Фото Украинская волонтерская служба

Помощь за границей

Даже если вы за границей, не оставайтесь в стороне.



Помощь за границей / Фото Украинская волонтерская служба