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      Необоснованные расходы 6 миллионов: председателю Госрезерва Мосийчуку вручили обвинительный акт

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      Вадиму Мосийчуку вручают обвинительный акт в аэропорту "Борисполь"
      Вадиму Мосийчуку вручают обвинительный акт в аэропорту "Борисполь" / facebook.com/vadymmosiychuk

      Вадима Мосийчука, председателя Государственного агентства резерва Украины, прокуратура подозревает в служебной халатности, за которую государство понесло убытки более чем в 6 миллионов гривен. Соответствующий обвинительный акт Мосийчуку вручили 30 марта в аэропорту "Борисполь", когда чиновник вернулся из отпуска.

      Как Мосийчуку вручали обвинительный акт

      Глава Госрезерва Вадим Мосийчук вернулся с семьей из отпуска, и прямо в аэропорту "Борисполь" ему вручили обвинительный акт. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

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      По его словам, сначала семью Госпогранслужба задержала – ее работники провели обыски вещей и проверку документов.

      Затем на "сцене" появился представитель прокуратуры вместе с представителем ГФС и двумя понятыми, которые оказались безработными гражданами,
      – указал Мосийчук.

      При этом он добавил, что обвинительный акт ему вручили незаконно, а все дело – "ангажировано". К тому же, Мосийчук якобы уже имел договоренность с прокурором, что 1 апреля приедет в прокуратуру.

      Впоследствии руководитель Госрезерва выложил в сети фото с подписью: "Вот как вручают вызовы в прокуратуру".

      Прокуратура
      Вызов в прокуратуру прикрепили скотчем к двери квартиры Мосийчука

      В чем обвиняют Вадима Мосийчука

      Речь об уголовном производстве по перемещению 14 тысяч тонн зерна из Харьковской базы номер 85 на государственное предприятие "Златодар" в Черкасской области. Такое решение принял Мосийчук и объяснил его тем, что якобы была угроза зернохранилищу, расположенному вблизи зоны проведения АТО.

      Киевская прокуратура считала такое решение необоснованным. Мосийчука заподозрили в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Следователи уверяли, что не установлено никаких документально подтвержденных фактов угрозы потери зерна, которое хранилось на территории ГП "Хлебная база №85". А государство безосновательно потратило на загрузку, разгрузку и транспортировку зерна более 6 миллионов гривен.

      4 октября 2018 года в квартире Мосийчука на по месту его работы произвели обыски, а уже 5 октября суд решил избрать руководителю Госрезерва меру пресечения в виде "личного обязательства" (воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве, прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду, сообщать об изменении места проживания и сдать документы для выезда за границу).

      С тех пор и до конца марта 2019 года новостей по делу практически не было.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Госрезерв Деньги Госпогранслужба Прокуратура Киева
      Источник: 24 канал
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