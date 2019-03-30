Необоснованные расходы 6 миллионов: председателю Госрезерва Мосийчуку вручили обвинительный акт

Вадима Мосийчука, председателя Государственного агентства резерва Украины, прокуратура подозревает в служебной халатности, за которую государство понесло убытки более чем в 6 миллионов гривен. Соответствующий обвинительный акт Мосийчуку вручили 30 марта в аэропорту "Борисполь", когда чиновник вернулся из отпуска.

Как Мосийчуку вручали обвинительный акт

Глава Госрезерва Вадим Мосийчук вернулся с семьей из отпуска, и прямо в аэропорту "Борисполь" ему вручили обвинительный акт. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, сначала семью Госпогранслужба задержала – ее работники провели обыски вещей и проверку документов.

Затем на "сцене" появился представитель прокуратуры вместе с представителем ГФС и двумя понятыми, которые оказались безработными гражданами,

– указал Мосийчук.

При этом он добавил, что обвинительный акт ему вручили незаконно, а все дело – "ангажировано". К тому же, Мосийчук якобы уже имел договоренность с прокурором, что 1 апреля приедет в прокуратуру.

Впоследствии руководитель Госрезерва выложил в сети фото с подписью: "Вот как вручают вызовы в прокуратуру".



Вызов в прокуратуру прикрепили скотчем к двери квартиры Мосийчука

В чем обвиняют Вадима Мосийчука

Речь об уголовном производстве по перемещению 14 тысяч тонн зерна из Харьковской базы номер 85 на государственное предприятие "Златодар" в Черкасской области. Такое решение принял Мосийчук и объяснил его тем, что якобы была угроза зернохранилищу, расположенному вблизи зоны проведения АТО.

Киевская прокуратура считала такое решение необоснованным. Мосийчука заподозрили в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Следователи уверяли, что не установлено никаких документально подтвержденных фактов угрозы потери зерна, которое хранилось на территории ГП "Хлебная база №85". А государство безосновательно потратило на загрузку, разгрузку и транспортировку зерна более 6 миллионов гривен.

4 октября 2018 года в квартире Мосийчука на по месту его работы произвели обыски, а уже 5 октября суд решил избрать руководителю Госрезерва меру пресечения в виде "личного обязательства" (воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве, прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду, сообщать об изменении места проживания и сдать документы для выезда за границу).

С тех пор и до конца марта 2019 года новостей по делу практически не было.