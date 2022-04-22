Дефицит товаров в магазинах, закрытие производств и голод – таковы были прогнозы общества. Для производителей, продуктовых магазинов и логистических компаний – война тоже стала большим вызовом, передает 24 канал.

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В то же время, сейчас видим, что в городах и населенных пунктах, которые не оккупированы РФ и не находятся на грани гуманитарной катастрофы – в магазинах можно приобрести все необходимое, и даже больше. Однако полки супермаркетов претерпели визуальные изменения, ведь на них появились продукты в необычных упаковках.

Куда исчез дефицит первых дней войны

Конечно, в первые дни войны супермаркеты и потребители столкнулись с дефицитом определенной категории товаров. Все потому, что многие украинские предприятия, продуктовые склады и производства оказались в эпицентре боевых действий. Одни уничтожены российскими захватчиками полностью, другие – частично, но без возможности продолжать работу.

В частности Тростянецкая кондитерская фабрика, которая принадлежит "Монделис Украина", пострадала от масштабных разрушений, в то время завод Coca-Cola в Киевской области стал мишенью для российских обстрелов, а производственное оборудование там повреждено.

Нарушение логистики и работа супермаркетов

Другой причиной дефицита было уничтожение многих логистических складов, поэтому товары стали просто невозможно отгружать. Даже те предприятия, которые были в безопасных областях и продолжали работать, тоже испытали экономические проблемы, ведь из-за нарушений логистики и нехватки сырья им пришлось сократить объемы производства или временно приостановить его.

С первых дней войны женщины с детьми массово покидали Украину, убегая от войны. Поэтому супермаркеты теряли как работников, так и продукцию, разбираемую с невероятной скоростью, а новой – еще не было.

По данным Ассоциации ритейлеров Украины, за более чем месяц войны в стране прекратили работу более 15% мини- и супермаркетов от общего количества.

"В начале войны у нас работало 736 продуктовых магазинов. Сейчас – работает 436. Да, 59 частично или полностью разрушены, еще 40 несут боевой караул в зоне боевых действий. На складе замороженной продукции под Броварами вражеской ракетой было уничтожено 10 000 паллет товара на сумму 560 миллионов гривен. Наше центральное производство в Ворзеле полностью разграблено. Общие потери уже превышают 2,4 миллиарда гривен. Но мы выстоим", – говорят в сети Fozzi Group.

После первого этапа шока и осознания новых реалий в городах, где не велись активные боевые действия, точки розничной торговли начали возобновлять работу, а крупный бизнес делал все для того, чтобы приспособиться к этим новым экстремальным военным условиям и обеспечивать людей продуктами и товарами первой необходимости.

Украинцам и бизнесу помог импорт

С первого дня войны правительство Украины утвердило перечень критического импорта. В него вошли важнейшие товары, изготовление которых в Украине временно невозможно из-за вторжения России. 20 апреля правительство в очередной раз внесло изменения в перечень. В него входят товары военного назначения, медицинские изделия, гигиенические товары, табачные изделия, а также продукты питания: мясо, молочные продукты, растительное масло, овощи, кофе, чай, некоторые зерновые культуры, консервированные овощи, напитки и т.д.

По данным НБУ, список товаров критического импорта уже покрывает около 88% всего импорта в Украину в 2021 году. В то же время, правительство постоянно обновляет и изменяет этот перечень в соответствии с потребностями Украины.

Кто поставляет товары из-за границы и почему изменилась упаковка

После постановления Кабмина о критичном импорте крупные торговые сети занялись поиском альтернативных поставщиков товаров и запустили собственный импорт. Основными поставщиками стали Польша, Балтия и Турция.

В частности, сеть Fozzi Group теперь самостоятельно импортирует в Украину замороженную рыбу, овощи, фрукты, крупы и консервы.

Наладила прямой импорт и сеть супермаркетов АТБ. Компания осуществляет прямой импорт мясных и рыбных консервов, макаронных изделий, сухих концентратов супов и каш, кондитерских изделий, напитков.

Чтобы импорт начал быстро и бесперебойно работать, правительство разрешило продавать импортную продукцию без соответствующей маркировки на украинском языке, как это было раньше.

По словам экс-министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, страна делает все для того, чтобы поставки импортируемых продуктов в условиях военного положения были стабильными.

От этого зависит прежде всего баланс пищевых продуктов, производство мясомолочной продукции и продовольственная безопасность государства. Мы ликвидировали бюрократические преграды, которые в условиях войны тормозят ввоз импортных продуктов,

– объяснил Лещенко.

Наличие на полках магазинов необычной упаковки объясняется тем, что в случае закрытия мощностей из-за боевых действий операторам рынка разрешено использовать остатки упаковки или тары для пищевых продуктов и кормов по назначению на других мощностях, производящих аналогичные пищевые продукты и корма. Поэтому упаковка привычных товаров может визуально отличаться от той, которую украинцы привыкли видеть: этикетки могут иметь другой цвет или форму, в то же время все это легально.

"Продажа импортных пищевых продуктов без предусмотренной законодательством маркировки на украинском языке вызвана невозможностью обеспечить такую ​​маркировку на предприятиях, оказавшихся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий. Ведь в мирное время часть импортной продукции завозилась с маркировкой на языке страны производства, и уже в Украине это маркировка приводилась в соответствии с требованиями закона об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", – отмечает директор Лиги производителей пищевых продуктов Геннадий Кузнецов.

Импорт по упрощенным процедурам осуществляют и международные производители

Некоторые международные производители, которые имели собственные мощности в Украине, но сегодня остановили работу из-за войны России против Украины, ввозят сюда продукцию, изготовленную на их заводах за рубежом.

Среди таких компаний – PepsiCo и Philip Morris International.

В частности, PepsiCo уже наладила процесс завоза своей продукции в нашу страну с других производств. Теперь возможность импорта по упрощенной процедуре рассматривает еще Coca-Cola.

Табачная компания Philip Morris International была вынуждена прекратить работу своего производственного центра, ведь он был размещен в Харьковской области, где сейчас продолжаются бои, а сама область и город ежедневно подвергаются обстрелам российскими войсками.

В этой связи уже в ближайшее время компания будет завозить в Украину свою продукцию из-за рубежа, но в упаковке европейских стран. Однако важно, что вся импортируемая продукция компании будет иметь украинские марки акцизного налога и будет содержать напечатанную максимальную розничную цену и дату производства.

"Это чрезвычайная мера. Мы надеемся, что сможем возобновить производство в Украине, как только это будет безопасно для наших работников. Мы стремимся обеспечить правительство необходимыми налоговыми поступлениями от импорта продукции, с которой будут уплачиваться соответствующие налоги и пошлины", — отметил генеральный директор компании "Филипп" Моррис Украина" Максим Барабаш.

Как понять и проверить, что импорт – легальный

Тот, кто знает актуальную ситуацию на продовольственном рынке в военное время, уже не удивляется, что на полках можно встретить продукцию известных брендов, однако в необычной упаковке. Но остается вопрос – легально ли был завезен этот товар.

По словам директора Лиги производителей пищевых продуктов Геннадия Кузнецова, несмотря на то, что каждая упаковка не обязательно должна иметь маркировку на украинском языке, в отношении партий импортных продуктов питания – другое требование. Она дополнительно должна сопровождаться обязательной информацией на государственном языке, которая предоставляется заведениями торговли по требованию потребителей.

Именно так можно убедиться в легальности импорта. Ведь каждый имеет право обратиться к продавцу или администратору магазина с просьбой предоставить информацию на украинском о пищевом продукте.

Геннадий Кузнецов отметил, что если партия сопровождается информацией, переведенной на украинский язык, то есть вероятность, что она была завезена легально.

Законодательством внесены изменения и для импорта табачных изделий

С импортированными табачными изделиями ситуация похожа, ведь некоторые крупные игроки этого рынка были вынуждены остановить производство.

Государство пошло им навстречу, и 15 марта в законодательство были внесены дополнительные изменения, регулирующие вопросы упаковки табачных изделий. На время военного положения разрешается импорт и реализация в Украине табачных изделий с маркировкой, отвечающей требованиям стран ЕС,

– добавляет эксперт.

Как отличить контрабанду табачных изделий

Отличить легальную продукцию от контрабанды можно по трем основным признакам:

акцизная марка (может быть светло-зеленого, голубого или оранжево-зеленого цвета);

максимальная розничная цена;

дата производства, указанная на пачке (не ранее 1 апреля 2022 года).

Слаженная работа правительства, производителей, предприятий и торговых сетей позволяет сегодня большинству регионов не испытывать дефицита продуктов и товаров первой необходимости. В то же время, хочется надеяться, что уже в ближайшее время Украина одержит победу, начнет восстанавливать разрушенные города, а предприятия и производства смогут возобновить свою работу.

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