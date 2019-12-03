Неофициальный советник: как Корбан контролирует бюджет Днепра

Ежегодно пять миллиардов из бюджета Днепра уходит на то, чтобы в городе ремонтировались дороги, ездил транспорт, строились скверы, не текли крыши домов и ездили лифты. На какой процент этой суммы действительно улучшается жизнь днепрян – никто не знает лучше самих днепрян.

Поломанные лифты, дырявые крыши, едва дышащие троллейбусы, невывезенный мусор. Этим должны заниматься департаменты горсовета и коммунальные предприятия. Они должны объявить тендер и найти тех, кто качественнее и дешеле всего выполнит работы.

В предыдущем выпуске: Днепровские чиновники тайно "согласовывают" вопросы с Корбаном

Тендеры в городе Днепр

Тендеры в Днепре разыгрываются между родственными фирмами, суммы на выполнение подрядов завышаются в разы. А иногда те, кто получают деньги за ремонт или установку лифта, вообще ничего не делают. Затем нарушают уголовное производство. Сейчас их на коммунальных предприятиях Днепра – десятки. Затем объявляется новый тендер. Люди из администрации, несмотря на то, что они уже являются участниками нескольких уголовных дел, снова выбирают фирмы, которые тоже фигуранты этих уголовных дел, и перечисляют им новые порции из городского бюджета.

Визиты в офис Корбана

Второе сентября. Понедельник. Традиционно – день совещаний. 13.00. В офис Корбана в "Амстердаме" одновременно заезжают Мерседес и Ленд Крузер. Из них выходят трое мужчин и быстро идут в офис. Это авто принадлежит фирме "Бромтерм". Ее владелец – Владимир Дубинский. Владимир и его брат Леонид – скандальные бизнесмены Днепра. Они контролируют десятки фирм, которые регулярно побеждают на городских тендерах и получают миллиарды из городского бюджета.

Владимир Дубинский – владелец фирмы "Бромтерм"

Связанные с Дубинским фирмы неоднократно становились фигурантами журналистских расследований. Жители домов, которые "ремонтировали" эти фирмы, много раз уверяли, что на самом деле у них ничего не ремонтировали. По факту деятельности компании открыты десятки уголовных производств.

Присвоение бюджетных средств путем завышения цен на ремонтные работы, отмывание денег через фирмы с признаками фиктивности, сговор с должностными лицами, которые отклоняют наиболее экономически выгодные предложения в пользу их фирм,

– прокомментировала журналистка Дарья Твердохлеб.

Компании с орбиты Дубинских за последние четыре года получили от днепрян более двух миллиардов гривен.



Состояние дома, ремонт в котором выполняла фирма Дубинских

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, он не пересекается в своей профессиональной деятельности с Дубинским: "Я работаю не с братьями Дубинскими. Я вообще ни с кем не работаю. Профильный департамент работает с подрядчиками и бизнес-структурами, которые есть в городе".



Мэр Днепра – Борис Филатов

Геннадий Корбан подтверждает, что Владимир Дубинский посещает его офис: "Давайте по поводу Дубинских. Да, действительно, Владимир Дубинский иногда приезжает. Поскольку он является крупным бизнесменом, который традиционно, исторически работает с бюджетными организациями по обслуживанию территорий". По его словам. На вопрос, почему к вам ездит Дубинский, Корбан дает четкий ответ: "поскольку он является фигурантом тендеров по обслуживанию территории, которые разыгрывают коммунальные предприятия, или по ремонту лифтов, или по ремонту дворов, то я требую определенного качества здесь, поэтому иногда вызываю его лично".



Геннадий Корбан

Объяснить причины приезда Дубинских может вот это авто из кортежа. Машина принадлежит Департаменту Жилищно-Коммунального хозяйства Днепра. Это именно тот департамент, у которого фирмы Дубинского выигрывают миллионные подряды. Представители департамента в одном кортеже с Дубинским едут к Корбану.



Автомобиль Департамента жилищно-коммунального хозяйства Днепра

Возглавляет департамент Владислав Грицай. Чиновника подозревают в коррупционных схемах при установке лифтов. Мэр города подтверждает наличие уголовного дела на Грицая, однако отмечает, что его устраивает должность главы департамента: "Ситуация очень простая: например, я могу воспользоваться тем, что пишут, что он "ворюга", и уволить его по статье. Но уже завтра он пойдет в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека – 24 канал) и он восстановится".



Грицая обвиняют в коррупционных схемах

В течении двух недель после одновременного визита представителей департамента ЖКЖ и Дубинского к Корбану, компании последнего очередной раз выигрывают тендеры на ремонт крыш и тепловых сетей в Днепре на 20 миллионов гривен.

Парковочный бизнес

Паркоместа принадлежат городу и ранее обслуживались коммунальным предприятием "Горавтопарк". В 2016 году днепровские парковки решили передать в управление частным компаниям. Городские власти заявили, что ведут переговоры с иностранными инвесторами из Европы. На конкурс выставили наиболее прибыльные парковки. Победили не эстонцы, не литовцы, не сербы. Этот бизнес забрал себе кипрский оффшор. Официального владельца которого не знает даже его же главный бухгалтер.

Читайте также: Друзьям все, а врагам – закон: Богдан получил бесплатную государственную охрану, на которую не имеет права

Обслуживание, за которое киприоты получают 90% стоимости парковки, заключается в установлении паркоматов и нанесении разметки. Даже зарплату парковщикам платит город. С тех 10% цены, которые ему достаются. Фактически, парковки отдали бесплатно. Все свидетельствует, что за фирмой стоит вполне известный патриот.

После объявления планов по передаче парковок, кипрская фирма зарегистрировала украинскую "дочку". Которая и победила на тендере. Фирма зарегистрирована просто по адресу коммунального предприятия "Горавтопарк", у которого отобрали парковки. Директор "Горавтопарка" Сергей Писаренко. Директора "кипрской дочки" постоянно меняются. Но это всегда люди, связанные с Писаренко.



Схема управления парковочным бизнесом в Днепре

А решает вопрос о продвижении "схемы" близкий друг Писаренко – Герман Назаренко. Он наносит Корбану регулярные визиты. К примеру, 9 сентября Назаренко выходит из офиса Корбана после многочасового заседания. Садится в лендкрузер, записанный на фирму тестя, экс-нардепа Юрия Березы.



Герман Назаренко неоднократно посещал офис Корбана

Сам Геннадий Корбан подтверждает визиты Назаренко. Они познакомились, когда Назаренко предложил Корбану оптимизировать парковки в Днепре. Зато сам Герман Назаренко полностью опровергает все визиты в "Амстердам". Стоит отметить, что официально никакого парковочного бизнеса у Назаренко нет.

Коммунальщики, которые ездят к Корбану – фигуранты десятков уголовных производств по разворовыванию бюджетных средств. В частности, в деле тендеров с "Днипромонтажем". Сам Геннадий Корбан относится к этому по-философски. По его словам, электро, коммунальные предприятия к нему не приезжают, только Игорь Маковцев (директор Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета – 24 канал).



Игорь Маковцев

Весь путь бюджетных денег – от тех, кто контролирует сбор налогов, согласовывает план бюджета, голосует за этот бюджет – тем, кто получает эти деньги, и в результате к тем, кто их тратит. Все эти люди проходят через этот кабинет на Днепровской Набережной – офис внештатного советника. Об этих встречах можно узнать только проведя десятки дней в наблюдении, об их результатах не узнать из официальных источников.

Приезжать на отчеты к бизнесмену с должностью "друг мэра города" как будто входит в круг обязанностей местных чиновников – от самого высокого уровня и до мельчайшего. А бизнесмены, которые являются частыми гостями, несмотря на кучу уголовных производств, продолжают годами получать бюджетные деньги на наиболее прибыльных подрядах в городе.