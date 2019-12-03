16:51
3 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 2 декабря
      Вєсті.UA
      19:29, 2 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Наши деньги
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Неофициальный советник: как Корбан контролирует бюджет Днепра

      Наши деньги 31 Читати новину українською

      Ежегодно пять миллиардов из бюджета Днепра уходит на то, чтобы в городе ремонтировались дороги, ездил транспорт, строились скверы, не текли крыши домов и ездили лифты. На какой процент этой суммы действительно улучшается жизнь днепрян – никто не знает лучше самих днепрян.

      Поломанные лифты, дырявые крыши, едва дышащие троллейбусы, невывезенный мусор. Этим должны заниматься департаменты горсовета и коммунальные предприятия. Они должны объявить тендер и найти тех, кто качественнее и дешеле всего выполнит работы.

      В предыдущем выпуске: Днепровские чиновники тайно "согласовывают" вопросы с Корбаном

      Тендеры в городе Днепр

      Тендеры в Днепре разыгрываются между родственными фирмами, суммы на выполнение подрядов завышаются в разы. А иногда те, кто получают деньги за ремонт или установку лифта, вообще ничего не делают. Затем нарушают уголовное производство. Сейчас их на коммунальных предприятиях Днепра – десятки. Затем объявляется новый тендер. Люди из администрации, несмотря на то, что они уже являются участниками нескольких уголовных дел, снова выбирают фирмы, которые тоже фигуранты этих уголовных дел, и перечисляют им новые порции из городского бюджета.

      Визиты в офис Корбана

      Второе сентября. Понедельник. Традиционно – день совещаний. 13.00. В офис Корбана в "Амстердаме" одновременно заезжают Мерседес и Ленд Крузер. Из них выходят трое мужчин и быстро идут в офис. Это авто принадлежит фирме "Бромтерм". Ее владелец – Владимир Дубинский. Владимир и его брат Леонид – скандальные бизнесмены Днепра. Они контролируют десятки фирм, которые регулярно побеждают на городских тендерах и получают миллиарды из городского бюджета.

      Володимир Дубінський

      Владимир Дубинский – владелец фирмы "Бромтерм"

      Связанные с Дубинским фирмы неоднократно становились фигурантами журналистских расследований. Жители домов, которые "ремонтировали" эти фирмы, много раз уверяли, что на самом деле у них ничего не ремонтировали. По факту деятельности компании открыты десятки уголовных производств.

      Присвоение бюджетных средств путем завышения цен на ремонтные работы, отмывание денег через фирмы с признаками фиктивности, сговор с должностными лицами, которые отклоняют наиболее экономически выгодные предложения в пользу их фирм,
      – прокомментировала журналистка Дарья Твердохлеб.

      Компании с орбиты Дубинских за последние четыре года получили от днепрян более двух миллиардов гривен.

      Дубінський ремонт
      Состояние дома, ремонт в котором выполняла фирма Дубинских

      По словам мэра Днепра Бориса Филатова, он не пересекается в своей профессиональной деятельности с Дубинским: "Я работаю не с братьями Дубинскими. Я вообще ни с кем не работаю. Профильный департамент работает с подрядчиками и бизнес-структурами, которые есть в городе".

      Борис Філатов
      Мэр Днепра – Борис Филатов

      Геннадий Корбан подтверждает, что Владимир Дубинский посещает его офис: "Давайте по поводу Дубинских. Да, действительно, Владимир Дубинский иногда приезжает. Поскольку он является крупным бизнесменом, который традиционно, исторически работает с бюджетными организациями по обслуживанию территорий". По его словам. На вопрос, почему к вам ездит Дубинский, Корбан дает четкий ответ: "поскольку он является фигурантом тендеров по обслуживанию территории, которые разыгрывают коммунальные предприятия, или по ремонту лифтов, или по ремонту дворов, то я требую определенного качества здесь, поэтому иногда вызываю его лично".

      Геннадій Корбан
      Геннадий Корбан

      Объяснить причины приезда Дубинских может вот это авто из кортежа. Машина принадлежит Департаменту Жилищно-Коммунального хозяйства Днепра. Это именно тот департамент, у которого фирмы Дубинского выигрывают миллионные подряды. Представители департамента в одном кортеже с Дубинским едут к Корбану.

      авто дубінський корбан
      Автомобиль Департамента жилищно-коммунального хозяйства Днепра

      Возглавляет департамент Владислав Грицай. Чиновника подозревают в коррупционных схемах при установке лифтов. Мэр города подтверждает наличие уголовного дела на Грицая, однако отмечает, что его устраивает должность главы департамента: "Ситуация очень простая: например, я могу воспользоваться тем, что пишут, что он "ворюга", и уволить его по статье. Но уже завтра он пойдет в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека – 24 канал) и он восстановится".

      Владислав Грицай
      Грицая обвиняют в коррупционных схемах

      В течении двух недель после одновременного визита представителей департамента ЖКЖ и Дубинского к Корбану, компании последнего очередной раз выигрывают тендеры на ремонт крыш и тепловых сетей в Днепре на 20 миллионов гривен.

      Парковочный бизнес

      Паркоместа принадлежат городу и ранее обслуживались коммунальным предприятием "Горавтопарк". В 2016 году днепровские парковки решили передать в управление частным компаниям. Городские власти заявили, что ведут переговоры с иностранными инвесторами из Европы. На конкурс выставили наиболее прибыльные парковки. Победили не эстонцы, не литовцы, не сербы. Этот бизнес забрал себе кипрский оффшор. Официального владельца которого не знает даже его же главный бухгалтер.

      Читайте также: Друзьям все, а врагам – закон: Богдан получил бесплатную государственную охрану, на которую не имеет права

      Обслуживание, за которое киприоты получают 90% стоимости парковки, заключается в установлении паркоматов и нанесении разметки. Даже зарплату парковщикам платит город. С тех 10% цены, которые ему достаются. Фактически, парковки отдали бесплатно. Все свидетельствует, что за фирмой стоит вполне известный патриот.

      После объявления планов по передаче парковок, кипрская фирма зарегистрировала украинскую "дочку". Которая и победила на тендере. Фирма зарегистрирована просто по адресу коммунального предприятия "Горавтопарк", у которого отобрали парковки. Директор "Горавтопарка" Сергей Писаренко. Директора "кипрской дочки" постоянно меняются. Но это всегда люди, связанные с Писаренко.

      Графіка
      Схема управления парковочным бизнесом в Днепре

      А решает вопрос о продвижении "схемы" близкий друг Писаренко – Герман Назаренко. Он наносит Корбану регулярные визиты. К примеру, 9 сентября Назаренко выходит из офиса Корбана после многочасового заседания. Садится в лендкрузер, записанный на фирму тестя, экс-нардепа Юрия Березы.

      Герман Назаренко
      Герман Назаренко неоднократно посещал офис Корбана

      Сам Геннадий Корбан подтверждает визиты Назаренко. Они познакомились, когда Назаренко предложил Корбану оптимизировать парковки в Днепре. Зато сам Герман Назаренко полностью опровергает все визиты в "Амстердам". Стоит отметить, что официально никакого парковочного бизнеса у Назаренко нет.

      Коммунальщики, которые ездят к Корбану – фигуранты десятков уголовных производств по разворовыванию бюджетных средств. В частности, в деле тендеров с "Днипромонтажем". Сам Геннадий Корбан относится к этому по-философски. По его словам, электро, коммунальные предприятия к нему не приезжают, только Игорь Маковцев (директор Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета – 24 канал).

      Ігор Маковцев
      Игорь Маковцев

      Весь путь бюджетных денег – от тех, кто контролирует сбор налогов, согласовывает план бюджета, голосует за этот бюджет – тем, кто получает эти деньги, и в результате к тем, кто их тратит. Все эти люди проходят через этот кабинет на Днепровской Набережной – офис внештатного советника. Об этих встречах можно узнать только проведя десятки дней в наблюдении, об их результатах не узнать из официальных источников.

      Приезжать на отчеты к бизнесмену с должностью "друг мэра города" как будто входит в круг обязанностей местных чиновников – от самого высокого уровня и до мельчайшего. А бизнесмены, которые являются частыми гостями, несмотря на кучу уголовных производств, продолжают годами получать бюджетные деньги на наиболее прибыльных подрядах в городе.

      Что Андре Тан рекомендует надевать модницам: тренды и антитренды в зимней одежде
      сегодня
      2289
      Автор: Денис Бигус
      Теги: Деньги Новости Украины Новости Днепра Геннадий Корбан Борис Филатов Коррупция Расследования Бюджет Наши деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:37 Инвалидность – не диагноз: 9 впечатляющих историй успеха, которые вас удивят
      Юліана Вінтюк 811
      сегодня , 15:32 Отдых в Италии: подборка самых интересных мест, которые должен увидеть каждый
      Марія Лелека 94
      сегодня , 12:06 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      94
      сегодня , 15:00 Почему именно Лукашенко и Зеленский решают судьбу Путина
      Блог Медіа 2017
      сегодня , 14:03 Российское приложение FaceApp: существует ли опасность для украинцев
      4596
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук