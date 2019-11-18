Друзьям все, а врагам – закон: Богдан получил бесплатную государственную охрану, не имея права

Руководителю Офиса Президента Андрею Богдану предоставили бесплатную государственную охрану, на которую по закону он вообще не имеет права. Заметили это и провели расследование журналисты "Наших денег" от Bihus.info.

Богдан и номера прикрытия

Утро. Козин. Окраина закрытого коттеджного городка "Пейзаж". Здесь живет руководитель президентского офиса Андрей Богдан.

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Из-под шлагбаума выезжает черный внедорожник "Мерседес". Он проезжает примерно километр и занимает позицию возле брошенного недостроя.



Котеджный городок и авто



Черный внедорожник

Внутри – водитель и по меньшей мере двое охранников в костюмах и с обычными наушниками. "Мерседес" будет ждать выезда из "Пейзажа" черной "Теслы". В паре авто выезжают на Столичное шоссе.

В собственности Богдана есть и "Мерседес", и "Тесла". Она вообще уже стала легендарной. В моменты, когда президент Зеленский не дает этому автомобилю интервью, авто пользуется лично Андрей Богдан. Эти авто вместе мы уже фиксировали в конце августа во время открытия нового созыва Верховной Рады. Обе машины тогда проехали на закрытую часть парковки парламента.



Авто заезжают на закрытую часть парковки парламента

Эти же авто в сентябре мы заметили возле Антикоррупционного суда. В тот день его торжественно открывали президент Владимир Зеленский и уже упомянутый Андрей Богдан.

Авто у Антикорсуду

Но номера на "Тесле", выезжая из коттеджного городка Богдана и ездит в парламент и Антикорсуд, особые. Похоже, это номера прикрытия. Угадайте, где они висели раньше? Осенью 2017 года эти номера использовались на микроавтобусе, который привез работников Управления государственной охраны охранять и обслуживать свадьбы сына тогда еще Генпрокурора Юрия Луценко. Это зафиксировали наши коллеги из программы "Схемы". Теперь эти же номера, на которых возили УГОшников, использует авто Андрея Богдана.



Эти же номера на свадьбе сына Луценко в 2017

Охранники Богдана

Примерно в то же время, когда у "Теслы" Богдана появились номера прикрытия УГО, рядом с Андреем Богданом начал появляться один и тот же охранник, которого мы до того не видели.

Вот он на тусовке в одном из ночных заведений Киева, куда Андрей Богдан приехал вместе со своей девушкой Анастасией Сличной.



Охранник на тусовке

Вот этот же мужчина в ВИП-ложе стадиона "Олимпийский", куда Богдан со Сличной приехали смотреть матч Украина-Португалия.



Охранник на футболе

А это он же уже во время рекордной прессконференции Зеленского.



Охранник на пресс-конференции

Богдан и государственная охрана

Новый охранник и номера прикрытия УГО навели нас на гипотезу. А не выделил ли вдруг новый президент руководителю своего вспомогательного органа государственную охрану, на которую тот не имеет никакого права? И знаете что? Таки выделил. Еще 26 июня Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым снабдил Андрея Богдана охраной УГО.

Уже в который раз ради прихоти Богдана на закон просто закрыли глаза. Потому что ничего общего с законом распоряжение об охране Богдану - не имеет.

Что такое УГОУправление государственной охраны. Особый правоохранительный орган, который отвечает за безопасность высших представителей власти, властных зданий и официальных делегаций, посещающих Украину. Военнослужащие из УГО появляются задолго до начала важных официальных мероприятий и проверяют каждый уголок, "держат периметр" и продумывают маршруты и не отходят от охраняемых лиц ни на шаг.

Кого именно должно защищать УГО? Это прописано в отдельном Законе.

► Итак, госохрана осуществляется в Верховной Раде, Кабмине, Конституционном суде, Верховном Суде и всех местах дислокации президента. Это относительно зданий.

► УГО должны получить президент, руководство парламента, премьер и первый вице-премьер, председатели Конституционного и Верховного судов, министр иностранных дел и Генпрокурор.

► В отдельных случаях, когда есть реальная угроза жизни или здоровью, могут предоставлять госохрану чуть более широкому кругу представителей власти. Например, нардепам, другим министрам, судьям и руководителям органов исполнительной власти, которые не являются членами Правительства.

Но в этом перечне нет и никогда не было сотрудников Офиса Президента. То ли администрации, как она называлась до переименования. Ни одного предложения, слова, буквы, вообще - даже ни одного намека на возможность предоставления УГО президентским помощникам. Так, потому что Офис Президента – это просто вспомогательный орган главы государства. Он даже властных полномочий не имеет. Это прямо записано в самом Положении об офисе Президента. Поэтому предоставлять охрану УГО Андрею Богдану – это прямое нарушение закона.

К тому же, Богдан даже не госслужащий.

Предшественники, преемники и двойные стандарты

“Так случилось, что наши предшественники принимали этот закон, что именно глава администрации президента и его заместители выведены из-под государственной службы”.

Предшественники принимали, а преемники так и не исправили. Потому что это было удобно, чтобы оправдывать назначение Богдана несмотря на люстрацию, а потом и тот факт, что он не подлежит обязательному декларированию. Там, где Андрею Богдану выгодно – он не чиновник. Когда же речь зашла о дополнительном благе – об этом уже и забылось. Удобно.

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Особый цинизм, который зовут взвешенным прагматизмом, конечно. Но тем не менее. Администрация, а ныне Офис Президента – не государственный орган вообще. У них даже юрлица нет. Они не выдают никаких документов. Они вообще не существуют по большому счету. Руководитель ОП не госслужащий, ноль ответственности, но при этом имеет колоссальний реальный ресурс в виде левого и правого ушей президента. И все это понимают.

Однако когда надо намахати всех с люстрацией или декларированием – начинается "а что такое, я вообще не чиновник, я из бизнеса, у меня куча денег но я их не покажу, какие вопросы". А когда надо поперевешивать номера или государственной охраной на стадионе похвастаться за бюджетный счет, то – "у меня важная должность, я глава Офиса Президента". Ну дайте ему еще Героя Украины, пусть еще на трамвае бесплатно ездит.

Президента это очередное нарушение закона ради Богдана, похоже, не беспокоит.

Журналист: Господин Зеленский, один вопрос. Для чего Вы предоставили господину Богдану государственную охрану? Этого нет в законе.

Зеленский: Что я предоставил?

Журналист: Почему господин Богдан под государственной охраной?

Мы дважды пытались спросить у президента, почему господин Богдан пользуется государственной охраной. И ни разу не услышали ответ. Ничего объяснять не захотел и сам глава Офиса Зеленского.

Журналист: Я извиняюсь. Очень редко можно вас увидеть.

Богдан: Я очень рад, что вы меня увидели. Хорошо, что это все, чем я могу сегодня вам помочь…

Журналист: Я извиняюсь, смотрите, у вас очень много охраны. У вас очень много охраны. Это государственная охрана?

Богдан: Украинский язык. Государственный язык. Вы должны его понимать.

Журналист: я понимаю на государственном языке. Могу на русском, английском. Но единственный комментарий, который вы сегодня услышите – сегодня прессконференция президента.

Номеров как не было

Номера прикрытия на "Тесле" и внедорожнике сопровождения мы фиксировали еще в августе и сентябре. А уже в октябре, сразу после того, как мы начали интересоваться госохраной Андрея Богдана, номера УГО с "Теслы" Богдана исчезли.

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9 октября. Черный внедорожник "Мерседес" традиционно выезжает из "Пейзажа". Авто занимает одну из двух позиций примерно в километре от коттеджного городка. В нем – все те же двое охранников. За рулем – водитель Андрея Богдана. Его мы неоднократно фиксировали весной под штабами тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского. Внедорожник будет ждать все ту же черную "Теслу". Но и джип, и" Тесла " – уже на других госномерах. "Мерседес" изменил львовскую регистрацию на киевскую. "Тесла" - номера УГО на номера Областной регистрации.



Новые номера на авто

21 октября этот же "Мерседес" снова ждал неподалеку от "Пейзажа". Внутри – опять тот же водитель и охрана. "Теслу" с этими, уже измененными номерами, мы фиксировали и дальше, в ноябре – на закрытой парковке Национального антикоррупционного бюро в тот день, когда туда на встречу с руководителем бюро Артемом Сытником приехали Владимир Зеленский и Андрей Богдан.

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За несколько дней президент будет давать свое уже традиционное интервью в этой же черной "Тесле" Богдана. Номера на ней снова другие. На видео, распространенном Офисом Президента, автомобиль украшают те номерные знаки, которые висели на нем весной. Тогда автомобилем уже пользовался Богдан, но зарегистрирован он был на одну из связанных с ним коммерческих фирм.

Сколько еще номерных знаков хранит дома Андрей Богдан – загадка. Так же непонятно, по какому принципу он жонглирует ими чуть ли не ежемесячно. В любом случае – это так же незаконно. Хотя, о чем это мы...

Друзьям все, а врагам – закон. Вероятнее всего именно по такому принципу президенты раздают государственных охранников, кому вздумается. Потому что так же незаконно госохрану от Петра Порошенко в свое время получил и глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Больше о Холодницком – смотрите в видео программы.