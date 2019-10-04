Что известно о главном переговорщике Зеленского: связи с политической элитой России

В международных отношениях Украины за короткий промежуток времени произошли сразу два важных, если не исторических, события. Сначала президент Владимир Зеленский, а точнее – его телефонный разговор с Дональдом Трампом, катализировал начало процедуры импичмента президенту США. И теперь строить отношения с ключевым западным партнером Украине придется с повышенной филигранностью.

Кроме того, серьезные сдвиги произошли и на восточном направлении: Украина все же согласовала в Минске так называемую "формулу Штайнмайера" – что понравилось далеко не всем.

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Речь о помощнике президента Андрее Ермаке, которого также называют "главным поверенным ОП по международным делам". "Схемы" присмотрелись к нему внимательнее и обнаружили, что его бизнес-партнер связан с российской правящей верхушкой.

Владимир Зеленский пришел в реальную политику меньше года назад, поэтому не секрет, что его решения в значительной степени зависят от советов ближайшего окружения.

А кто именно помогает президенту формировать отношения с другими странами? Кто возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву? Кто встречался с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и летал с самим Зеленским на Генассамблею ООН в Нью-Йорк? Кто от Украины встречался с помощником президента России Сурковым в Берлине и Париже? Это – Андрей Ермак.

Он занимает должность с лаконичным названием "помощник президента". Однако в СМИ его называют "ключевым человеком на российском и американском направлении", "поверенным ОП по международным делам" и "главным переговорщиком Зеленского".

Несмотря на влиятельный статус и большую ответственность, Андрей Ермак – малоизвестен широкой публике. Имея должность помощника главы государства, он не является государственным служащим, поэтому его декларацию в открытом доступе не найти. Как и не увидеть его биографию на сайте президента. Бизнес-интересы Андрея Ермака – широкие. Их можно условно поделить на несколько групп. Первая – это кинематограф. Андрей Ермак продюсировал такие украинские киноленты, как "Правила боя" и "Предел".



Андрей Ермак

Кроме того, есть компании, касающиеся фармацевтического бизнеса, международного права, бизнес-консультирования и охраны. Но все это – в Украине. И, в отличие от Виктора Медведчука, – никаких структур в Российской Федерации.

Однако еще раз проанализировав компании Ермака, "Схемы" нашли в них человека, который может выполнять роль "ключа" для помощника Владимира Зеленского в политически-бизнесовый мир России. Вот о чем идет речь. В 2001 году в Украине была зарегистрирована компания "Медийная группа европейского партнерства", которая специализируется на производстве фильмов.

Согласно данным системы YouControl, несколько лет назад ее бенефициарами были нынешний помощник президента Андрей Борисович Ермак и гражданин России Эмануилов Рахамим Яшаевич. Андрей Ермак и по состоянию на сегодняшний день является бизнес-партнером Рахамима Эмануилова в других компаниях – ЗАО "Интерпромфинанс Украина", которая занимается коммерческим консультированием, и ООО"М. Е. П".



Бизнес Андрея Ермака

Рахамим Эмануилов – гражданин Российской Федерации. Официально – российский ученый, президент "Фонда взаимодействия цивилизаций", который занимается социальными проблемами.

Однако, как выяснили "Схемы", ученый – лишь одно из направлений его деятельности. Согласно данным реестра юридических лиц России, Рахамим Эмануилов является совладельцем компании "Интерпромторг" в Москве, которая значится среди учредителей "Интерпромбанка".



Рахамьм Эмануилов

А среди акционеров этого "Интерпромбанка" – влиятельные россияне. Чего стоит только крупнейший акционер Валерий Андреевич Пономарев – член Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации от Камчатского края.

Журналист-расследователь российского издания "Meduza" Иван Голунов подтверждает, что Пономарев есть среди акционеров "Интерпромбанка". "Я могу сказать, что сейчас основным акционером "Интерпромбанка" является сенатор Валерий Пономарев. Это сенатор от Камчатки, который раньше был бизнесменом, нажившим свое состояние на монополии по производству автомобильных номеров и дорожных знаков", – пояснил журналист.

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