Що відомо про головного переговорника Зеленського: зв'язки з політичною елітою Росії

У міжнародних відносинах України лише за короткий проміжок часу сталися одразу дві важливі, якщо не історичні, події. Спершу президент Володимир Зеленський, а точніше – його телефонна розмова з Дональдом Трампом, каталізувала початок процедури імпічменту президенту США. І тепер будувати відносини з ключовим західним партнером Україні доведеться з підвищеною філігранністю.

Крім того, серйозні зрушення відбулися і на східному напрямку: Україна все ж погодила у Мінську так звану "формулу Штайнмаєра" – що сподобалося далеко не всім. Хто допомагає Володимиру Зеленському формувати відносини з іншими країнами?

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Мова про помічника президента Андрія Єрмака – якого також називають "головним повіренним ОП з міжнародних справ". "Схеми" придивилися до нього уважніше та виявили, що його бізнес-партнер пов’язаний з російською владною верхівкою.

Володимир Зеленський прийшов в реальну політику менше ніж рік тому, тож не секрет, що його рішення значною мірою залежать від порад найближчого оточення.

А хто саме допомагає президенту формувати відносини з іншими країнами? Хто очолював українську частину групи з обміну полоненими і літав за звільненими українцями в Москву? Хто зустрічався з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані та літав із самим Зеленським на Генасамблею ООН у Нью-Йорк? Хто від України зустрічався з помічником президента Росії Сурковим у Берліні та Парижі? Це – Андрій Єрмак.

Він обіймає посаду із лаконічною назвою "помічник президента". Проте в ЗМІ його називають "ключовою людиною на російському й американському напрямку", "повіреним ОП з міжнародних справ" та "головним перемовником Зеленського".

Попри впливовий статус та велику відповідальність, Андрій Єрмак – маловідомий широкому загалу. Маючи посаду помічника глави держави, він не є державним службовцем, тож його декларації у відкритому доступі не знайти. Як і не побачити його біографії на сайті президента. Бізнес-інтереси Андрія Єрмака – широкі. Їх можна умовно поділити на кілька груп. Перша – це кінематограф. Андрій Єрмак продюсував такі українські кінострічки, як "Правила бою" та "Межа".



Андрій Єрмак

Крім того, є компанії, дотичні до фармацевтичного бізнесу, міжнародного права, бізнес-консультування і охорони. Але все це – в Україні. І, на відміну від Віктора Медведчука, – жодних структур у Російській Федерації.

Однак ще раз проаналізувавши компанії Єрмака, "Схеми" знайшли у них людину, яка може виконувати роль "ключа" для помічника Володимира Зеленського у політично-бізнесовий світ Росії. Ось про що йдеться. У 2001 році в Україні було зареєстровано компанію "Медійна група європейського партнерства", яка спеціалізується на виробництві фільмів.

Відповідно до даних системи YouControl, кілька років тому її бенефіціарами були теперішній помічник президента Андрій Борисович Єрмак та громадянин Росії Емануїлов Рахамім Яшаєвич. Андрій Єрмак і станом на тепер є бізнес-партнером Рахаміма Емануїлова – в інших компаніях – ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", яка займається комерційним консультуванням, та ТОВ "М.Є.П".



Бізнес Андрія Єрмака

Рахамім Емануїлов – громадянин Російської Федерації. Офіційно – російський вчений, президент "Фонда взаимодействия цивилизаций", який займається соціальними проблемами.

Однак, як з’ясували "Схеми", науковий – лише один з напрямків його діяльності. Відповідно до даних реєстру юридичних осіб Росії, Рахамім Емануїлов є співвласником компанії "Інтерпромторг" у Москві, яка значиться серед засновників "Інтерпромбанку".



Рахамім Емануїлов

А серед акціонерів цього "Інтерпромбанку" – впливові росіяни. Чого вартий тільки найбільший акціонер Валерій Андрійович Пономарьов – член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації від Камчатського краю.

Журналіст-розслідувач російського видання "Meduza" Іван Голунов підтверджує, що Пономарьов є серед акціонерів "Інтерпромбанку". "Я можу сказати, що зараз основним акціонером "Інтерпромбанку" є сенатор Валерій Пономарьов. Це сенатор від Камчатки, який раніше був бізнесменом, нажив свої статки на монополії з виробництва автомобільних номерів і дорожніх знаків", – пояснив журналіст.

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