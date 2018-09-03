22:35
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 13°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, сегодня
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, сегодня
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Неожиданная статистика: украинцы половину своего дохода тратят на еду

52 Читати новину українською
Украинцы половину своего дохода тратят на еду
Украинцы половину своего дохода тратят на еду / www.google.com.ua

На продукты украинцы тратят почти половину своих доходов, учитывая, что их траты в разы меньше по сравнению с гражданами Беларуси или Польши.

Об этом сообщает "Фокус".

Читайте также: Сколько украинцы тратят на лекарства: впечатляющие цифры

Данные глобального исследования компании Nielsen сообщают, что средние ежемесячные расходы семьи из Киева на продукты питания и товары повседневного потребления составляют около 3,14 тысячи гривен (эквивалент 92 евро на момент проведения исследования), сообщает издание.

Тенденцию, которая появилась в Украине эксперты объясняют бедностью украинского населения и привычке экономить.

Аналогичные расходы домохозяйств в Минске достигают 192 евро, в Варшаве – 178 евро, в Вильнюсе – 231 евро, в Москве – 269 евро. Такая заметная разница объясняется не столько дешевизной украинских продуктов, сколько привычкой экономить на еде – украинцы часто отдают предпочтение менее дорогим продуктам,
отмечено в статье.

На любые другие нужды нашим гражданам часто не хватает зарплаты.

Теги: Новости Украины Деньги Минимальная зарплата
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
сегодня, 22:00 "Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
Єлизавета Герасимюк
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
сегодня, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
сегодня, 20:03 Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
Яніна Ткачук
Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?
сегодня, 19:01 Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?
Інна Жолобович
ТОП-3 игры августа 2018: обзор Far Cry 5, Strange Brigade и God of War 4
сегодня, 18:02 ТОП-3 игры августа 2018: обзор Far Cry 5, Strange Brigade и God of War 4
Анастасія Можаровська
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Врадиевский райотдел милиции с камнями штурмовали полтысячи человек
 2 июля 2013 , 08:35 5
Крупный пожар в Чернобыльской зоне: появились фото и видео.
 30 июня 2017 , 12:53
Легенда Барсы отдал невероятно красивый ассист на 90+2, благодаря чему выиграл Кубок Эмира
 20 мая 2017 , 09:45
Украинский нападающий Леха: Были и варианты из России, но туда ехать не захотел
 26 января , 09:59
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук