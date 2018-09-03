Неожиданная статистика: украинцы половину своего дохода тратят на еду

На продукты украинцы тратят почти половину своих доходов, учитывая, что их траты в разы меньше по сравнению с гражданами Беларуси или Польши.

Об этом сообщает "Фокус".

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Данные глобального исследования компании Nielsen сообщают, что средние ежемесячные расходы семьи из Киева на продукты питания и товары повседневного потребления составляют около 3,14 тысячи гривен (эквивалент 92 евро на момент проведения исследования), сообщает издание.

Тенденцию, которая появилась в Украине эксперты объясняют бедностью украинского населения и привычке экономить.

Аналогичные расходы домохозяйств в Минске достигают 192 евро, в Варшаве – 178 евро, в Вильнюсе – 231 евро, в Москве – 269 евро. Такая заметная разница объясняется не столько дешевизной украинских продуктов, сколько привычкой экономить на еде – украинцы часто отдают предпочтение менее дорогим продуктам,

отмечено в статье.

На любые другие нужды нашим гражданам часто не хватает зарплаты.