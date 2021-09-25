Знаєте, тут я з ними абсолютно згоден. Ніхто не вправі комусь вказувати, як треба жити, але маленьке уточнення – лише у тому разі, якщо таке життя-буття не заважає іншим.

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Ба більше, точно не у тому разі, якщо таке життя-буття наражає інших на небезпеку. Це і є фундаментальний принцип нашого з вами спільного існування. Ти вправі робити усе, що тобі заманеться, взагалі усе.

Ніхто не вправі тобі вказувати з ким спати, собаку якої породи заводити, в який спосіб розважатися. Однак не тоді, коли твої розваги заважають іншим, коли твій бультер'єр калічить перехожого, коли свій секс ти виставляєш на загальний огляд.

Логічна аналогія

Так само і з вакцинацією. Щепитися чи ні – це рішення кожного, але лише до того моменту, коли це рішення не починає зачіпати інтереси інших.

Не щепитися, захворіти і ризикувати померти – це особисте право кожного. Однак не щепитися, захворіти і заражати людей – тих, хто не може вакцинуватися через діабет, алергію чи онкологію – це, пробачте мені, вже злочин.

Це точно не конституційне право на самовизначення.

Наведу зараз цілком конкретну аналогію, зрозумілу в нашому суспільству. Пити чи ні – це особистий вибір кожного. Пірнати потім п'яним в ополонку чи ні – також право кожного. Наслідки такого вчинку зачеплять лише цю конкретну людину. Однак сідати потім п'яним за кермо – такого права вибору в жодної людини вже немає, адже від цього можуть постраждати інші, коли п'яний за кермом вчинить ДТП.

Неписане, але дуже важливе правило

Якщо людина живе в соціумі, а не в лісі, то вона не вправі вчиняти усе, що їй заманеться. Є спільні правила, придумані для того, щоб наше спільне життя було комфортним.

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Згідно з цими правилами, не можна справляти потреби просто на вулиці, не можна голяка ходити вулицею, не можна своє побутове сміття з вікна викидати, не можна автівку на тротуарі лишати. Таких неписаних правил безліч, і одне з них – не можна не вакцинуватися.

Окрім колективного імунітету той вірус не здолати, адже інакше він і далі ходитиме хвилями, мутуватиме і вбиватиме невакцинованих. І тих хто не вакцинувався свідомо, і тих, хто не зміг вакцинуватися через алергію, діабет чи онкологію.

Нешановані мною антивакси, у вашому "священному" праві робити з вашим життям усе, що вам заманеться. Я не маю жодних сумнівів і у жодному разі мені не хотілося б на це ваше право посягати. Однак наша загальна з вами біда в тому, що ваше небажання вакцинуватися наражає на смертельну небезпеку інших членів нашого суспільства.

Пробачте мені, але конкретно в цьому разі питання виживання нашого соціуму є важливішим, аніж ваше "священне" право вчиняти дурню зі своїм життям.