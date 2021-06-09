Мощные дожди и грозы накрывают Буковину в течение последней недели. В среду в области посыпался град размером с горошину.

Между тем В Днепре снова заметили гигантский смерч: впечатляющее видео

Непогода на Буковине: разрушительные последствия

В течение 9 июня дождь был настолько мощным, что улицы в Черновцах затопило. В городе в плену воды оказался автовокзал. Сливные сети оказались не готовы к такой непогоде.

Из-за ливня в офисе прорвало крышу

В Черновцах в офисе одной из частных компаний из-за сильного ливня прорвало крышу. После этого вода затопила все помещение. Как рассказали в офисе фирмы местному изданию molbuk, помещение полностью затопило: и товары из дерева, которые продавали в офисе, и технику.

В офисе из-за ливня прорвало крышу: смотрите видео

Молния попала в крышу больницы

В тот же день после обеда в крышу детской больницы в Черновцах попала молния. Разряд попал в шпиль башни исторического здания и повредил черепицу.



В крышу детской больницы в Черновцах попала молния / Фото с promin.cv.ua

Благодаря тому, что крышу вовремя обработали раствором противопожарной защиты, вспышку конструкции удалось предотвратить. К счастью, пострадавших нет.

В другом районе города молния попала в дерево, располовинив ствол.

Град побил огороды

Сильный град выпал в районах Черновцов Роша и Клокучка. Им засыпало огороды и поломало молодые деревья.

Обратите внимание! Ливни с грозами продолжатся и в течение 10 июня. Синоптики прогнозируют в Черновицкой области сильные дожди днем и ночью.