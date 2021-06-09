Мощные дожди и грозы накрывают Буковину в течение последней недели. В среду в области посыпался град размером с горошину.
Между тем В Днепре снова заметили гигантский смерч: впечатляющее видео
Непогода на Буковине: разрушительные последствия
В течение 9 июня дождь был настолько мощным, что улицы в Черновцах затопило. В городе в плену воды оказался автовокзал. Сливные сети оказались не готовы к такой непогоде.
- Из-за ливня в офисе прорвало крышу
В Черновцах в офисе одной из частных компаний из-за сильного ливня прорвало крышу. После этого вода затопила все помещение. Как рассказали в офисе фирмы местному изданию molbuk, помещение полностью затопило: и товары из дерева, которые продавали в офисе, и технику.
В офисе из-за ливня прорвало крышу: смотрите видео
- Молния попала в крышу больницы
В тот же день после обеда в крышу детской больницы в Черновцах попала молния. Разряд попал в шпиль башни исторического здания и повредил черепицу.
В крышу детской больницы в Черновцах попала молния / Фото с promin.cv.ua
Благодаря тому, что крышу вовремя обработали раствором противопожарной защиты, вспышку конструкции удалось предотвратить. К счастью, пострадавших нет.
В другом районе города молния попала в дерево, располовинив ствол.
- Град побил огороды
Сильный град выпал в районах Черновцов Роша и Клокучка. Им засыпало огороды и поломало молодые деревья.