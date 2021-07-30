К срабатыванию систем автоматической защиты ЛЭП привели сильный ветер и дождь. Без света остались 13 областей.

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Больше всего не повезло жителям Киевщины – там обесточены 102 населенные пункты.

Где нет света

В 102 населенных пунктах Киевской области,

71 – Черновицкой,

39 – Черниговской,

28 – Хмельницкой,

21 – Днепропетровской,

20 – Донецкой,

20 – Житомирской,

13 – Кировоградской,

12 – Запорожской,

10 – Сумской,

9 – Черкасской,

6 – Луганской,

2 – Херсонской.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Погода в Украине: последние новости

29 июля Черновцы внезапно накрыл ураган. Он повалил деревья прямо на автомобили, а сильный дождь затопил улицы города. Стихия также пообрывала линии электросети.

Под конец рабочего дня стихия добралась до столицы. Киевляне писали в социальных сетях о сильном громе, дожде и ветре.

30 июля грозы, град и шквалы снова накроют часть регионов Украины. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды на Харьковщине, Полтавщине и Сумщине.

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