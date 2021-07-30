К срабатыванию систем автоматической защиты ЛЭП привели сильный ветер и дождь. Без света остались 13 областей.

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Больше всего не повезло жителям Киевщины – там обесточены 102 населенные пункты.

Где нет света

  • В 102 населенных пунктах Киевской области,
  • 71 – Черновицкой,
  • 39 – Черниговской,
  • 28 – Хмельницкой,
  • 21 – Днепропетровской,
  • 20 – Донецкой,
  • 20 – Житомирской,
  • 13 – Кировоградской,
  • 12 – Запорожской,
  • 10 – Сумской,
  • 9 – Черкасской,
  • 6 – Луганской,
  • 2 – Херсонской.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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