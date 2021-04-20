Настоящая снежная крепость: в Карпатах разгулялась непогода – видео
На горе Поп Иван Черногорский продолжает бушевать непогода. Похоже, что зима там пока не собирается отступать.
Источник:фейсбук Василия Фицака
Соответствующие кадры опубликовал Василий Фицак, начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения управления ГСЧС. Он отметил, что непогода бушует уже седьмой день.
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Какая сейчас погодная на горе Поп Иван
Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост
- По состоянию на утро 20 апреля температура опустилась до -4 градусов.
- На горе Поп Иван Черногорский – ограниченная видимость до 30 метров.
- Там продолжает падать снег. Ветер северо-восточный, 10 – 12 метров в секунду.
Что происходит в Карпатах: смотрите видео Василия Фицака
Угроза схода лавин в украинских Карпатах
Во вторник и среду, 20 – 21 апреля, в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Кроме этого, такая же угроза ожидается в высокогорье Ивано-Франковской области, об этом предупредили в ГСЧС.
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