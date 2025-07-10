Автомобили местами буквально "тонут" в воде, ведь ливневая канализация не справляется с большим количеством осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Улицы Луцка под водой

Утром 10 июля в Луцке выпало значительное количество осадков. Вода затопила несколько центральных районов города, в частности Центральный рынок, Старый город, улицу Дубновскую и проспект Возрождения.

Вода достигает салона автобуса: смотрите видео

Очевидцы публикуют видео, на которых видно, как вода достигает уровня салонов машин и маршруток. Движение транспорта на некоторых участках почти невозможно.

Затопленные улицы и автобусы Луцка: смотрите видео

На проспекте Возрождения из-за сильного дождя троллейбусы полностью остановили движение.

Стоит по 7 троллейбусов с разных сторон № 15 и № 15А. Также стоят № 1-3 и № 2-2. Коммунальные службы работают над тем, чтобы восстановить движение,

– сообщила диспетчер Луцкого предприятия электротранспорта Раиса Мищук.

Всего в Луцке в этот день должны были работать 35 троллейбусов, однако из-за подтопления транспорт парализован. Жители рассказывают, что ливень традиционно превратил улицу Дубновскую в настоящее озеро. Там вода ежегодно собирается после мощных дождей.

Несколько автомобилей оказались посреди воды, уровень которой доходил до салонов. Некоторые водители оставляли свои машины прямо на затопленных участках.

По данным областного гидрометеоцентра, в течение 10 июля в Луцке будут продолжаться сильные дожди. Ожидается ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, с возможными шквалами 15 – 20 метров в секунду. Температура будет колебаться от 13 – 15 градусов ночью до 16 – 18 градусов днем.

Напомним, интенсивный ливень вызвал выход из берегов реки Зубра возле Львова, что грозит подтоплением Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов. Власти просят жителей перенести вещи из подвалов, откатить автомобили с подземных паркингов и избегать поездок без необходимости.