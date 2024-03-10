Накануне сообщали о сильном дожде и грозе в нескольких частях страны. Местные жители проснулись от ливней, темного неба и сильного ветра, передает 24 Канал.
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В ОАЭ бушует сильная непогода
В субботу, 9 марта, в Объединенных Арабских Эмиратах зафиксировали суровые погодные условия. На месте работают спасатели.
Из-за ливня приостановлено авиасообщение и морское сообщение. В некоторых районах перестал ходить общественный транспорт.
Школы и государственные учреждения работают в дистанционном режиме. Некоторые дома и предприятия затопило. Прекратили работать рынки и парки.
Сообщается, что во время грозы молния попала в самую высокую башню в мире Бурдж-Калифа. О последствиях попадания молнии не сообщается.
Власти предупредили жителей об опасности передвижения по затопленному городу и посоветовали покидать дома только в случае крайней необходимости.
В Объединенных Арабских Эмиратах бушует шторм: смотрите видео
Отмечается, что для ликвидации последствий подтопления привлекли 700 единиц техники, в частности 250 автоцистерн, 300 водяных насосов и более 180 автомобилей экстренной помощи.
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В то же время сообщается, что сильные дожди продлятся еще как минимум сутки.
В ОАЭ сообщают о сильной непогоде: смотрите фото
По состоянию на 23:15 по всей стране объявили оранжевый уровень опасности.
Ранее в Норвегии прошел сильнейший шторм за более чем 30 лет
- Шторм бушевал в центральной части Норвегии 31 января во второй половине дня, а в четверг перешел на север страны. Власти предупреждали жителей об оползнях и лавинах, которые могут всколыхнуть Норвегию после сильнейшего шторма с 1992 года.
- Шторм, который норвежские метеорологи назвали "Ингунн", местами приносил порывы до 180 километров в час. Сильный ветер, дождь и снег срывали крыши, привели к отмене рейсов и оставили тысячи людей без света.
- Районы городов были затоплены, а операторы паромов приостановили курсирование. Поступали отдельные сообщения о закрытых школах, дорогах, тоннелях и мостах.
- Полиция юго-восточной части Норвегии сообщала о нескольких авариях, в частности школьный автобус съехал с дороги из-за ледяной поверхности. К счастью, никто не пострадал.