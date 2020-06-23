Одесскую область и Крым тоже подтопили сильные дожди: фото и видео последствий непогоды
На севере Одесской области прошел сильный дождь. Непогода прошлась по региону еще 22 июня, и ее последствия до сих пор донимают местных жителей. В Крыму тоже подтопило ряд районов. Там затоплены полсотни домов, есть проблемы с электричеством.
Непогода в Одесской области
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Больше всего от обильных дождей пострадал Подольский район Одесской области. Там река Большой Куяльник вышла из берегов и частично затопила три села: Поплавку, Качуровку и Оброчное, передает "Думская".
Поэтому пострадали десятки домохозяйств, поля, людям залило огороды, у них погиб скот.
Ситуация с непогодой в Одесской области: видео
Затопленный погреб / Фото "Думская"
Фактически за 3 часа выпало рекордное количество осадков. В селе Качуровка большая вода подтопила 30 домов.
Поток воды был очень сильный. Он сносил деревья, скот, все... Затопило мой огород – полгектара. Это почти 5 тысяч гривен убытков только по семенам. Картофель весь в воде, кукуруза, овощи – все. Цыплята утонули, утята. Вода стоит в гараже, сарае. Слава богу, хоть собака выжила,
– рассказала жительница села Валентина Ступницкая.
В Качуровке продолжают работать две бригады спасателей, вооруженные помпой. С утра они успели скачать более 300 кубов воды.
Спасатели работают в Одесской области / Фото ГСЧС
Между тем в ГСЧС уточняют, что пострадал и Раздельнянский район Одесской области. Так, в селе Вакуловка подтопило 7 частных домохозяйств.
Непогода в Крыму
На полуострове непогода бушует несколько дней подряд. За последнюю неделю несколько раз были подтоплены улицы Симферополя. Из-за непогоды в Крыму фиксируют перебои в электроснабжении. В частности, неудобства ощутили потребители более 180 населенных пунктов.
Непогода в Крыму / Фото из местных пророссийских СМИ
Серьезно подтопило жителей села Первомайского, что в Симферопольском районе. Там полсотни домов местных жителей залило водой.
Так называемая "власть" обещает выплаты пострадавшим. Правда, в каком размере – неизвестно.