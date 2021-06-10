В пятницу, 11 июня, без дождей не обойдется ни в одной украинской области. Более того, по всей территории Украины – грозы.

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Несмотря на грозы, будет тепло

Порывы ветра будут достигать 5 – 10 метров в секунду. Однако будет тепло, в среднем температура будет колебаться в пределах +21...+26 градусов. І уровень опасности – желтый – во всех регионах Украины.



Опасные погодные условия по всей территории Украины / Скриншот с сайта Гидрометцентра



Погода в Украине 11 июня / изображение Укргидрометцентра

10 июня в нескольких областях – чрезвычайная пожарная опасность

Отметим, что желтый уровень опасности во всех украинских областях объявили и на 10 июня. В Украине бушуют грозы и шквальный ветер. В нескольких регионах – чрезвычайная пожарная опасность. Речь идет о Львовской, Ровенской, Тернопольской области и Ивано-Франковской.

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Ранее снова затопило Мариуполь

Накануне, плохие погодные условия уже нанесли немало убытков в Украине. Так 8 июня улицы Мариуполя снова затопило – уже второй раз за неделю. А на Буковине прошли мощные ливни, кое-где с градом. Молния попала в больницу, а улицы Черновцов превратились в реки.