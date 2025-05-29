Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные гидрометцентры.

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В каких областях будут грозы и ливни 29 мая

Киев и область

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области в течение суток 29 мая. Из-за этого в регионе объявили І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили синоптики.

Львов и область

У Львовском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, что 29 мая в области будут местами грозы. Утром и днем местами значительные дожди, град, шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Там также объявили І уровень опасности, желтый.

Львовянам посоветовали соблюдать правила безопасности во время непогоды:

закройте все двери и окна в доме;

на улице держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других металлических конструкций;

не паркуйте транспорт под деревьями, электросетями и другими высокими конструкциями.



Хмельницкий и область

Хмельницкий областной центр по гидрометеорологии предупредил, об опасных метеорологических явлениях по региону, в частности городу Хмельницкий. До конца суток 29 мая там ожидают грозы, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, местами град (І уровень опасности, желтый).

Полтава и область

В Полтавском областном гидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Полтавской области и городу Полтаве. Гроза в регионе до конца дня 29 мая.

Черкассы и область

У Черкасском областном центре по гидрометеорологии отметили, что до конца суток 29 мая в регионе прогнозируют грозы, в отдельных районах град 6 – 19 миллиметров и шквалы 15 – 20 метров в секунду. В городе Черкассы 25 мая ожидаются грозы.

Винница и область

Винницкий областной центр по гидрометеорологии предупредил, что в регионе и городе Винница 29 мая ожидается гроза. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий, строительной отрасли.