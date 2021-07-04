Гроз, согласно прогнозам, не избежать ни одной из украинских областей. К граду следует быть готовыми жителям южных и центральных областей.

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Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

В этих регионах мощные порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Из-за непогоды в Украине объявили І уровень опасности желтый.



Предупреждение о непогоде в Украине 4 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Без электричества остались 24 населенных пункта

Утром 4 июля из-за грозы и ветра без электроснабжения в Украине остались 24 населенных пункта в 2 областях. В Донецкой области – 14 сел и городов без электричества, в Луганской – 10. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

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Из-за сильных дождей прогнозировали подъем воды в реках

Отметим, что ранее из-за сильных дождей в 4 западных областях спасатели предупредили о подъеме воды в реках. Говорится о Закарпатье, Ивано-Франковской области, Львовской и Буковине. В реках бассейнов Прута, Сирета, Сяна, Днестра ожидается повышение уровней воды на 0,3 – 1,5 метра, негативных последствий пока не прогнозируют.