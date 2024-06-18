В каких областях снова будет бушевать непогода, где именно ожидается град, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Где и когда будет град

Эксперт отметил, что из-за поступления воздушных масс и атмосферных фронтов из Европы. На Западе ожидается довольно неустойчивая погода.

Периодически будут проходить дожди в сопровождении гроз, местами не исключены сильные ливни, шквалы и крупный град,

– предупредил Кибальчич.

Между тем в других регионах погода ожидается более устойчивой с тенденцией постепенного повышения температуры, особенно на Юге и Юго-Востоке.

Синоптик писал, что в среду, 19 июня, ночью без осадков. Днем на Западе и в Киевской области ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, а также град и шквалы, 17 – 22 метра в секунду. На остальной территории без осадков.

Прогноз погоды до конца недели

20 июня в центральных, северных и восточных областях пройдут дожди с грозами. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, на Левобережье днем местами порывы, 15 – 17. Ночью +10 – +15 градусов, на Юге и Востоке +17 – +22. Днем +20 – +25, однако, на Юге +26 – +31.

В пятницу осадков в Украине не предвидится, отметил Кибальчич. Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +11 – +16, на Юге до +18, днем в Украине +22 – +27.

В субботу, 22 июня, также сохранится преимущественно сухая устойчивая погода. Только днем в западных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер западной четверти, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +12 – +17, днем +27 – +32.

В воскресенье на Западе местами снова пройдут дожди с грозами, на остальной территории Украины без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +16 – +21, днем +29 – +34, на Юге местами +36 градусов.

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