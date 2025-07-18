Вечером того дня в столице страны Бухаресте объявили красный уровень опасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и Observator.

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В четверг, 17 июля, с 17:30 до 18:00 в Бухаресте и уезде Илфов был объявлен красный уровень опасности из-за шквального ветра и града.

В результате непогоды в городе Отопень погибла 49-летняя женщина. В ее дом влетел обломок крыши из соседнего здания.

Метеорологи предупреждали о мощных ливнях в нескольких регионах страны. Стихия длилась несколько минут, но успела нанести значительный ущерб.

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За 15 минут выпала половина месячной нормы осадков, а температура воздуха снизилась на 12 градусов по Цельсию.

До примерно 20 минут назад количество звонков на номер 112 превышало 130. Уровень сигнала был повышен, чтобы пожарные могли вмешаться в наиболее серьезно пострадавшие или пораженные районы,

– рассказал руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат.

Очевидцы описывали явление, как нечто "апокалиптическое".

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На автотрассе А1 Бухарест – Питешть водители объезжали деревья, упавшие на дорогу. В то же время трасса DN1 застыла в пробке, что длился более часа. Подтопление парализовало движение в нескольких районах столицы.

В уезде Яломица также объявили красный уровень опасности. Десятки тамошних домов подтопило, а град нанес значительный ущерб. В Констанцанском уезде шел сильный дождь, ветер повалил несколько деревьев, одно из которых упало на припаркованное рядом авто.

В Бухаресте за время действия штормового предупреждения спасатели совершили 50 выездов. Убрано 44 поваленные деревья, 15 автомобилей были повреждены, сорвало 4 крыши зданий, забор и 5 газовых труб. Ликвидация последствий продолжается.