Из-за непогоды в США задерживают и отменяют авиарейсы

Администрация аэропортов призывает путешественников учитывать возможные изменения в расписании полетов. Ведь в любой момент определенный рейс могут задержать или совсем отменить.

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В день, когда миллионы людей возвращаются домой, отпраздновав День благодарения, администрация трех крупных аэропортов, обслуживающих Нью-Йорк, призвала пассажиров раньше регистрироваться на рейсы из-за неблагоприятных погодных условий в нескольких регионах США,

– говорится в сообщении.

По данным, обнародованным на сайте FlightAware, 1 056 рейсов в США, из США и внутри страны были задержаны, а 48 рейсов отменены.

Отмечается, что обширный атмосферный фронт переместился утром в воскресенье из долины реки Миссисипи на северо-восток. Он принес с собой ливни и порывистый ветер, которые могут нарушить планы миллионов путешественников.

Какая погода в Украине

В понедельник, 28 ноября, погода будет пасмурной и влажной. В одной части регионов прогнозируется мокрый снег и дождь, а в другой – туман.

В большинстве областей на Западе Украины небо будет покрыто облаками, но осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет держаться на уровне -1…+1 градус. На Востоке солнце будет редко появляться из-за облаков. Утром дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается. В восточных регионах будет немного теплее – +1…+3 градуса днем.

Украины небо будет покрыто облаками, но осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет держаться на уровне -1…+1 градус. солнце будет редко появляться из-за облаков. Утром дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается. В восточных регионах будет немного теплее – +1…+3 градуса днем. На Севере облака будут хоронить небо, вечером ожидается мелкий дождь со снегом. Температура будет держаться на уровне 0…+2 градуса. В большинстве областей Юга утро будет пасмурным. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов.



Прогноз погоды на 28 ноября / Фото Укргидрометцентра.