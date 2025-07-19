Вышеупомянутое предупреждение касается Львовской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии.

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Где ожидается непогода?

По данным центра по гидрометеорологии, опасные метеорологические явления будут фиксировать на территории Львова и области. В регионе пройдутся грозы, также, согласно обнародованной информации, на этой территории ожидается град.

20 июля местами: грозы, днем град. (И уровень опасности, желтый),

– говорится в сообщении.

Также заметим, что соответствующие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий. К слову, ранее предупреждение о непогоде обнародовали для Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в выходные погода в Украине будет преимущественно неустойчивой. В части областей снова пройдут дожди и грозы. Кое-где осадки будут значительными. Теплее всего будет в юго-восточных областях и Крыму.