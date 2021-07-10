Больше всего пострадали населенные пункты Раховского района. А именно – поселок Ясиня и села Лазещина, Богдан и Луги. К счастью, жертв или пострадавших нет.

Обратите внимание Когда в Украине спадет жара: синоптики сделали прогноз

Ситуация по состоянию на 21:30

В Ясине было подтоплено 35 дворов и 13 подвальных помещений жилых домов по улицам Стебный и Грушевского. Там вода сошла самотеком.

В поселке подтоплена грунтовая дорога по улице Стебный, там же повреждено 300 метров асфальтированной дороги. Ограничено сообщение сотней дворов.

Вблизи поселка подтопило и автодорогу Мукачево – Рогатин – Львов на 30-метровом участке. Впрочем, проезд там уже удалось восстановить.

В Лазещине было подтоплено 5 дворов и 3 подвала. В селе Богдан – 2 двора и 2 жилых дома, а в Лугах – 5 дворов и 5 жилых домов. Вода там также сошла самотеком.

Непогода на Закарпатье / Фото ГСЧС

На местах работают подразделения ГСЧС Закарпатья. К работам привлекли 4 единицы техники, 14 спасателей. Они откачивают воду из подтопленных помещений.