Непогода бушует: Киев, Житомирщину и Виннитчину засыпало градом – фото, видео

Киев 3 мая накрыла гроза с градом и сильными порывами ветра. Под столицей стоят десятки машин из-за минимальной видимости. Кроме того, мощный град выпал в Житомирской и Винницкой областях, где наделал немалых убытков.

О штормовом предупреждении в воскресенье, 3 мая, сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики прогнозируют до конца суток шквальный ветер – 15-20 метров в секунду. К осторожности киевлян во время непогоды призывали и в КГГА.

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На Оболони местные жители уже сняли на фото и видео затопленые ливнем улицы.

Между тем, под Киевом, информирует PavlovskyNews в телеграмме, стоят десятки машин. Водители не рискуют отправляться из-за плохой видимости.

Гроза под Киевом: видео PavlovskyNews

На Житомирщине также уже прошел сильный град, который выпал в нескольких населенных пунктах. В соцсетях опубликовали фото из села Видибор, где непогода нанесла ущерб владельцам земельных участков.



​В Житомирской области выпал мощный град / Фото из фейсбука ЖИТОМИР-ИНФО



Непогода наделала убытков в селе Видибор / Фото из фейсбука ЖИТОМИР-ИНФО





От непогоды пострадали земельные участки / Фото из фейсбука ЖИТОМИР-ИНФО

В Винницкой области тоже уже столкнулись с непогодой. Кроме ливней в регионе выпал и сильный град.

Обратите внимание! Из-за непогоды 3 мая на юге и востоке, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровненской областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Советы относительно поведения при шквальном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать из балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра стоит спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними авто.

Как вести себя во время грозы / Инфографика 24 канала