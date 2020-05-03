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      Непогода бушует: Киев, Житомирщину и Виннитчину засыпало градом – фото, видео

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      В Украине выпал град
      В Украине выпал град / korotko.info

      Киев 3 мая накрыла гроза с градом и сильными порывами ветра. Под столицей стоят десятки машин из-за минимальной видимости. Кроме того, мощный град выпал в Житомирской и Винницкой областях, где наделал немалых убытков.

      О штормовом предупреждении в воскресенье, 3 мая, сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики прогнозируют до конца суток шквальный ветер – 15-20 метров в секунду. К осторожности киевлян во время непогоды призывали и в КГГА.

      К теме Киев и ряд областей Украины накроют сильные грозы

      На Оболони местные жители уже сняли на фото и видео затопленые ливнем улицы.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Україна #Київ #Оболонь #гроза #град

      Допис, поширений Tanya Pravik (@tanya_mishka)

       

      Между тем, под Киевом, информирует PavlovskyNews в телеграмме, стоят десятки машин. Водители не рискуют отправляться из-за плохой видимости.

      Гроза под Киевом: видео PavlovskyNews

       

      На Житомирщине также уже прошел сильный град, который выпал в нескольких населенных пунктах. В соцсетях опубликовали фото из села Видибор, где непогода нанесла ущерб владельцам земельных участков.

      град у Видиборі
      ​В Житомирской области выпал мощный град / Фото из фейсбука ЖИТОМИР-ИНФО

      град у видиборі
      Непогода наделала убытков в селе Видибор / Фото из фейсбука ЖИТОМИР-ИНФО

      град у видиборі
      От непогоды пострадали земельные участки / Фото из фейсбука ЖИТОМИР-ИНФО

      В Винницкой области тоже уже столкнулись с непогодой. Кроме ливней в регионе выпал и сильный град.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Погребище район "левада"

      Допис, поширений Підслухано в Погребищі (@pidsluhano_pohrebysche)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #03.05.2020#град#дощ#неочікувано

      Допис, поширений Данилюк Аліна (@daniliuk_alinka)

      Обратите внимание! Из-за непогоды 3 мая на юге и востоке, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровненской областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

      Советы относительно поведения при шквальном ветре:

      • все окна домов плотно закрыть, убрать из балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
      • на улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
      • в случае сильного ветра стоит спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
      • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними авто.

      грозаКак вести себя во время грозы / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Новости Житомира Винница Новости Киева
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