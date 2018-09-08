Непогода с грозами снова накроет часть Украины: названы области

Погода сегодня, 8 сентября, опять неприятно удивит украинцев. Так, сильные дожди с грозами и порывами ветра отступают с западных областей и накроют центр, юг и восток страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на "Укргидрометцентр".

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8 сентября в центральных, южных и Донецкой областях местами сильные дожди, грозы; в Приазовье и восточной части местами порывы ветра 15-20 метров за секунду,

– говорится в сообщении.

В частности, синоптики предупреждают, что ненастья стоит ожидать жителям Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей и оккупированного Крыма.

В то же время кое-где в регионах 8-10 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"8-10 сентября в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – сообщили в ГСЧС.

Какой будет погода в сентябре? По прогнозу синоптиков, в сентябре Украину ожидает теплая погода, так как среднестатистическая температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы. Поэтому в первый месяц осени будет преобладать еще летнее тепло, однако время от времени регионы будут накрывать дожди.