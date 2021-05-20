Кабинет министров усиливает налоговое давление на все отрасли бизнеса и производства. Эксперты говорят: для стран с переходной экономикой, среди которых Украина, налоги наоборот надо снижать, чтобы поднять уровень жизни и дать старт бизнесу и инвесторам. Это подчеркивает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Повышение налогов, тем более не прогнозируемое, вызывает одну реакцию – тенизация. Любая война, даже так называемая война с олигархами, это всегда конфликт и негатив, что приведет к оттоку капитала из Украины,

– сказал эксперт.

Кроме того, отмечают специалисты, повышенный налог для одной отрасли, может негативно сказаться на других факторах жизни украинцев. Ожидается подорожание алкоголя, табачных изделий, металла, что приведет к росту цен на жилье, повышенная цена топлива повлияет на логистику, а значит добавит в цене потребительскую корзину. За эти "новации" заплатят рядовые украинцы.