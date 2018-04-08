Нерестовый запрет: как в Украине борются с браконьерами
Ущерб на почти 20 тысяч гривен – и это всего за несколько часов, нанесли браконьеры на Житомирщине. Нерестовый запрет – для них не помеха, продолжают выходить на воду с сетками и другими снастями.
Житомирщина, село Воронево, об активности браконьеров на водохранилище на реке Уж сообщили местные. Информация подтверждается – увидев патруль, рыбаки бросаются наутек, оставляя на берегу снасти, пойманную рыбу.
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Другая рейдовая группа поймала двух мужчин, которые попались на горячем – они поймали почти 10 килограммов рыбы. Ее спасти уже не удастся, а это немалые убытки – 17 тысяч гривен.
Увидев патруль, браконьеры убегают, поэтому часто догонять их приходится вплавь. Всего лишь за один день патруль обнаружил 7 фактов правонарушений и задержал пятерых браконьеров – все они оплатят штраф 600 гривен и компенсируют нанесенный ущерб.
Продлится нерестовый запрет на реках до 20 мая, а на водохранилищах и прудах до 10 июня. Стоит отметить, что законом разрешено использовать далеко не все снасти, орудия и способы рыбалки. В частности, запреты касаются ловли сетями, шпорами и косынками, также существуют ограничения ловли рыбы с лодок.
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